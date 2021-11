Le amazzoni ed i cavalieri del Piemonte si sono ritrovati nel week end del 23 e 24 ottobre presso gli impianti dello Sperone a Caravino per disputare i Campionati Regionali nelle gare di Ponygames e nelle varie discipline di Gimkana. Gli atleti della J&G La Scuderia, allenati dalla coach Sabrina Trinelli e da Antonella Andreace, si son fatti valere salendo più volte sui podi. Nei Ponygames, conquista in A2 conquista il quarto posto Lidia Turino, in squadra mista con Vittoria Guarnieri e Stella Salvatti del C.I. La Ghiandaia. Nella categoria [...]



