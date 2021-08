Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Due week end di gare a Plan Prorion, località vicino a boschi e praterie che ha ospitato amazzoni e cavalieri per il Jumping Torgnon, concorso nazionale circuito 5 stelle di salto ostacoli organizzato dall’ASD Torgnon Endurance. Non potevano mancare le amazzoni della J&G La Scuderia allenate dal coach Claudio Falco, che in sella ai loro fidati cavalli hanno realizzato importanti traguardi. Lucia La Spina su Dymnik è stata premiata [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.