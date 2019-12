SPORT EQUESTRI. Bellissima festa all’Old Ranch Ferrero

La conclusione della stagione agonistica del Campionato Piemonte 2019 di WSGA Pony è stata caratterizzata da allegria e spensieratezza in un clima rilassato e di festa. In programma la cena presso l’Old Ranch Ferrero di Pogliani, intervallata da musica e balli proposti dal dj. L’atmosfera si è scaldata con le premiazioni dei cavalieri primi in classifica e di tutti i partecipanti al campionato, che li ha visti nell’anno appena concluso impegnati nelle tappe piemontesi, oltreché al Salone del Cavallo Americano a Cremona ed a Fieracavalli a Verona.

L’aria della serata ad un certo punto è diventata elettrizzante nell’attesa dell’estrazione dei numeri vincenti della lotteria. Tantissimi i premi, tra cui come primo premio un pony! Le tre splendide vallette, nonché amazzoni del Ranch Ferrero, hanno ulteriormente allietato e vivacizzato la serata. Ed ora non ci resta che aspettare l’inizio del Campionato Invernale WSGA al Grande Ranch di Rivarossa.

