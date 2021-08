Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Dopo la splendida pioggia di medaglie caduta sugli azzurri in occasione dei Campionati Europei di Mounted Games che si sono svolti a Vallensbæk in Danimarca, continuano ad arrivare ottime notizie questa volta dai Campionati del Mondo della disciplina che si sono chiusi a La Bonde in Francia. Arrivano, infatti, per l’Italia altre due importanti medaglie a squadre per i due team impegnati nel Campionato mondiale francese.