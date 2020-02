SPORT DA COMBATTIMENTO. Termini non tradisce le attese della vigilia

C’era grande l’attesa al Pala Gianni Asti di Torino per la performance di Michael Termini a “Thai Boxe Mania presenta Yokkao 45 – 46”, lo spettacolare evento messo in piedi dalla Thai Boxe Torino. E il fighter di Venaria Reale non ha assolutamente tradito le aspettative della vigilia, conquistando un netto successo ai danni del senegalese Baye Leye Talla, il suo avversario di giornata.

Accompagnato all’angolo da Enzo Fontana e da Michele Mastromatteo, quest’ultimo salito anch’egli sul ring e protagonista di una bella vittoria, Termini ha disputato un combattimento da professionista, senza protezioni, e ha infiammato il pubblico presente nell’arena torinese con una prestazione tutta grinta, determinazione e tecnica, che ha soddisfatto appieno il suo angolo.

