Dopo tanti anni di assenza, sabato 18 e domenica 19 settembre ritornerà la Festa dello Sport. Al centro dell’attenzione sarà il villaggio sportivo tra via Peruzia e via Raffaello, con gli stand delle

numerose associazioni sportive crescentinesi e gli impianti aperti pronti ad accogliere atleti e curiosi che vogliano conoscere ed avvicinarsi per la prima volta alle varie discipline sportive. Tennis, calcio, basket, bocce, volley, mountain-bike, ma anche un’esposizione di auto da rally e modellismo. [...]