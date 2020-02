Spirito cebano, spirito Alpino

Sono stato domenica 19 gennaio con il gruppo Alpini di Favria a Ceva, erano presenti diversi gruppi della IX zona della sezione della Sezione Ana di Torino la Veja, dove è stata commemorata la tragedia della ritirata di Russia e, in particolare, il 77° anniversario della battaglia di Nowo Postojalowka che vide i soldati italiani combattere per più di trenta ore per uscire dall’accerchiamento dell’Armata Rossa. Questa battaglia fu il più importante combattimento sul fronte orientale in cui furono solo militari italiani a scontrarsi con l’esercito russo, senza il minimo aiuto dei reparti alleati. Lo scontro vide impegnati alcuni reparti della Divisione Julia e l’intera Divisione Cuneense che pagò il più alto tributo di sangue di tutti i reparti dell’esercito italiano durante la seconda Guerra mondiale. Di questo drammatico scontro in terra di Russia l’intera divisione Cuneense comandata dal generale Emilio Battisti venne decimata. Pensate che dei circa quindicimila militari inviati, di cui circa 6 mila della Granda, con 200 tradotte in terra russa, ne ritornarono solo 17 con circa 1500 penne nere. Gli Alpini, in quelle drammatiche giornate, si trovarono a dover combattere con temperature intorno ai 40° sotto zero, con scarso equipaggiamento, ancor più scarsi viveri e munizioni. I reduci, al loro ritorno in Patria, per lungo tempo preferirono tacere tanto erano state incredibili e inverosimili le esperienze vissute nella steppa. Oggi a 77 anni da quei tragici eventi è giusto ritrovarci per commemorare gli Alpini che in Russia combatterono, per quanti caddero e per coloro che dopo immense sofferenze nell’animo e nel corpo raggiunsero l’agognata libertà. Penso che sia importante ricordare, capire per imparare. La memoria se non viene tramandata alle nuove generazioni scompare e si dissolve in mezzo alle quotidiane effimere vacuità e così si perde lo spirito Alpino vissuto oggi in terra cebana.

W gli alpini.

Favria, 7.02.2020 Giorgio Cortese

Non puoi dire di aver vissuto veramente se non ha mai fatto qualcosa per qualcuno che non potrà mai ripagarti.

