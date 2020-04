Spesavalore.it, il negozio online 100% made in Italy

Nasce spesavalore.it, il negozio online per acquistare specialità gastronomiche dei migliori artigiani italiani.

Un negozio nel vero e proprio senso della parola, che mette insieme il meglio della tradizione del nostro Belpaese preparato dalle mani, dall’estro e dalla professionalità di sapienti mastri della nostra cucina.

Una grande piattaforma che ridà un senso ed un valore a ciò che in un’altra epoca ha segnato la crescita e lo sviluppo della nostra amata Italia: il negozio di vicinato.

E così in questo nuovo negozio online riscopriamo il piacere di “entrare” dal macellaio, di sbirciare tra i formaggi della fattoria, di rimanere incantanti di fronte alla pasta che prende forma in casa…

Mancano solo i profumi e poi si avverte tutto, al di là dello schermo dello smartphone, del tablet o del pc.

Il progetto spesavalore.it coinvolge artigiani e produttori locali in un grande e ambizioso obiettivo: consegnare direttamente a domicilio cibi e alimenti nostrani, prodotti tipici delle nostre valli e specialità nazionali, tutti rigorosamente Made in Italy.

Dal cotechino cotto secondo la ricetta piemontese al capocollo calabrese. Dal lardo di Cavour al salame di Barolo. Dai ravioli del plin agli agnolotti alla piemontese: ci sono tanti sapori della nostra Italia su spesavalore.it.

Sono già oltre 120 i prodotti che è possibile ordinare online e veder recapitare sulla nostra tavola. Tome e formaggi freschi prodotti da generazioni in storici caseifici, salami e cotechini realizzati dalle sapienti mani di esperti salumieri, pasta fresca e preparazioni gastronomiche realizzate con cura e passione secondo antiche ricette italiane.

Il progetto spesavalore.it unisce le maestranze antiche con servizi moderni, in un periodo storico in cui le contingenze ci portano a stare distanti, ma a tenerci comunque uniti.

L’idea di un gruppo di artigiani e piccoli produttori che lavorano da oltre 50

anni di generazione in generazione è nata dalla volontà di dare valore ai prodotti italiani, di continuare a difendere con tenacia, cuore e coraggio la nostra cultura e la nostra identità. Insieme, possiamo farcela.

Si sono detti. E così eccoli qui, pronti a perseguire la loro nuova missione: dare più visibilità alle piccole e grandi eccellenze del nostro Paese, che possono finalmente usufruire di un canale dedicato per arrivare direttamente in tutte le case.

Ma…come funziona spesavalore.it?

È semplicissimo: è sufficiente registrarsi sul sito, scegliere i prodotti e le quantità da inserire nel carrello et voilà, come fossimo in negozio, abbiamo comodamente fatto una spesa di qualità seduti sul divano di casa o sdraiati al sole su uno sdraio.

Tutti i prodotti di spesavalore.it sono 100% made in Italy e vengono spediti in confezioni isotermiche, al massimo entro le 48 ore dai luoghi di produzione. Per gli ordini superiori a 54.99 euro la consegna è gratuita, per quelli inferiori si paga un costo di spedizione una tantum di 4.99 euro.

Nell’Italia di oggi e anche in quella di domani far la spesa da casa non è una semplice opportunità, ma è diventata e continuerà ad esserlo una necessità.

Con spesavalore.it porti il meglio del nostro bellissimo Paese direttamente sulla tua tavola. Con un semplice click.

