Tempo di bilanci, condivisioni e nuovi progetti per il sodalizio Vivi in Collina che lunedì 17 gennaio si è riunito virtualmente per la prima assemblea soci del nuovo anno.

Nata nel maggio del 2021, ma attiva dalla primavera precedente, oggi l’associazione conta diverse importanti aziende della Collina Chivassese, che insieme danno vita e sostengono il progetto della Spesa in Collina.

“Un’iniziativa nata all’indomani del primo lockdown – spiega Elisabetta Bastianini, presidente dell’associazione – per rispondere ad un’esigenza del territorio, ma che con il passare delle settimane ha acquisito un senso più ampio, non solo legato [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login (cliccando qui), altrimenti registrati (cliccando qui)