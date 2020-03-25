SPESA A DOMICILIO LEINI, VOLPIANO, SAN BENIGNO, LOMBARDORE E RIVAROSSA

Alimentari, supermercati e farmacie disponibili a consegnare la spesa a domicilio nei Comuni di Leini, Volpiano, San Benigno, Lombardore e Rivarossa.
LEINI
ALIMENTARI
CRAI LEINI 011.9988410
L’ANTICA MACELLERIA 011.0605934
MACELLERIA MIKI 011.9917071
FANTASIE DI PANE 338.4658211
PANETTERIA CARRETTA 011.5502242
IL FORNO DI EMMA 011.3202632
PANETTERIA SUSY 011.9988170
PANETTERIA VERNETTI 011.9989229
PANETTERIA IL GHIOTTONE 340.6996234
L’ANGOLO DEL SURGELATO 338.9695102
RISTORAZIONE
DELIZIE 011.9989478
LA CUISINE 347.6983894
FARMACIE
FARMACIA DELL’OSPEDALE 011.9988028
FARMACIA DELLA MADONNINA 011.9989390
FARMACIA SANT’EDOARDO 011.9983369
FARMACIA SANT’ALBERTO 011.9988958
VOLPIANO
ALIMENTARI
COOP AGRI CASNE 334.3013623
DA CARLO 333.2734481
DA PIERO 011.9882042
LA BOUTIQUE DELLA CARNE 011.9884632
IL FORNO MAGICO 388.4086193
OASI DEL PANE 347.9596829
PAN 08 320.3843143
CHRITALY PASTA FRESCA 346.7044683
JOLLY BLU GELATERIA 349.5477118
ALIMENTARI LA ELENA 011.5861754
ACQUE MINERALI MICHELETTO 349.2218803
PAUSA CAFFÈ 393.9163917
RISTORAZIONE
PIZZERIA IL MOLINO 011.9884840
PIZZERIA LA VOLPE 320.2256320
PIZZERIA VIA VAI 011.19649804
EAT AND GO 347.3172921
PAPI BREAK 011.9952408
RISTORANTE LA LENZA 011.988285
TRATTORIA A CASA MIA 377.2008260
SAN BENIGNO
BOTTEGA DEL BORGO 338.9671154
SUPERMERCATO BORELLO 335.5380095
SUPERMERCATO CONAD 011.9959043
FARMACIA FRUTTUARIA 011.19929361
FARMACIA DOLCE-BAUDINO 011.9880127
MACELLERIA MERLO 011.9880152
MACELLERIA EL MASLE’ 329.6780690
MACELLERIA SALUMIFICIO MASSAIA 339.8856765
ORTOFRUTTA ORTOBELLO 338.4698389
ORTOFRUTTA IL BON GUSTO 328.7581871
PANETTERIA IL FORNO 011.9880244
PANIFICIO ARTIGIANALE VIGLIOCCO 345.7981642
IL PIZZOLAIO 349.6771030
LOMBARDORE
SERVIZIO COMUNALE ALIMENTARI E FARMACI 011.9956101
RIVAROSSA
MACELLERIA MERLO 0124.308122
PASTICCERIA VERSCIO 339.4717830
PANETTERIA POMERO 011.9888434
FORNO DI RIVA 331.5890876
RISTORANTE GIANUN 333.7224117
FARMACIA 011.9887684
CLAUDIO VERDURIERE/ADNANA 011.9888709