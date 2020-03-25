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SPESA A DOMICILIO LEINI, VOLPIANO, SAN BENIGNO, LOMBARDORE E RIVAROSSA

Redazione 1 ora fa Dai Comuni, Edizione Ciriè, Edizione Settimo, Leini, Lombardore, Rivarossa, San Benigno Canavese, Volpiano Commenta la notizia 190 Visite

Alimentari, supermercati e farmacie disponibili a consegnare la spesa a domicilio nei Comuni di Leini, Volpiano, San Benigno, Lombardore e Rivarossa.

 

LEINI

ALIMENTARI

CRAI LEINI 011.9988410

L’ANTICA MACELLERIA 011.0605934

MACELLERIA MIKI 011.9917071

FANTASIE DI PANE 338.4658211

PANETTERIA CARRETTA 011.5502242

IL FORNO DI EMMA 011.3202632

PANETTERIA SUSY 011.9988170

PANETTERIA VERNETTI 011.9989229

PANETTERIA IL GHIOTTONE 340.6996234

L’ANGOLO DEL SURGELATO 338.9695102

RISTORAZIONE

DELIZIE 011.9989478

LA CUISINE 347.6983894

FARMACIE

FARMACIA DELL’OSPEDALE 011.9988028

FARMACIA DELLA MADONNINA 011.9989390

FARMACIA SANT’EDOARDO 011.9983369

FARMACIA SANT’ALBERTO 011.9988958

 

VOLPIANO

ALIMENTARI

COOP AGRI CASNE 334.3013623

DA CARLO 333.2734481

DA PIERO 011.9882042

LA BOUTIQUE DELLA CARNE 011.9884632

IL FORNO MAGICO 388.4086193

OASI DEL PANE 347.9596829

PAN 08 320.3843143

CHRITALY PASTA FRESCA 346.7044683

JOLLY BLU GELATERIA 349.5477118

ALIMENTARI LA ELENA 011.5861754

ACQUE MINERALI MICHELETTO 349.2218803

PAUSA CAFFÈ 393.9163917

RISTORAZIONE

PIZZERIA IL MOLINO 011.9884840

PIZZERIA LA VOLPE 320.2256320

PIZZERIA VIA VAI 011.19649804

EAT AND GO 347.3172921

PAPI BREAK 011.9952408

RISTORANTE LA LENZA 011.988285

TRATTORIA A CASA MIA 377.2008260

 

SAN BENIGNO

BOTTEGA DEL BORGO 338.9671154

SUPERMERCATO BORELLO 335.5380095

SUPERMERCATO CONAD 011.9959043

FARMACIA FRUTTUARIA 011.19929361

FARMACIA DOLCE-BAUDINO 011.9880127

MACELLERIA MERLO 011.9880152

MACELLERIA EL MASLE’ 329.6780690

MACELLERIA SALUMIFICIO MASSAIA 339.8856765

ORTOFRUTTA ORTOBELLO 338.4698389

ORTOFRUTTA IL BON GUSTO 328.7581871

PANETTERIA IL FORNO 011.9880244

PANIFICIO ARTIGIANALE VIGLIOCCO 345.7981642

IL PIZZOLAIO 349.6771030

 

LOMBARDORE

SERVIZIO COMUNALE ALIMENTARI E FARMACI 011.9956101

 

RIVAROSSA

MACELLERIA MERLO 0124.308122

PASTICCERIA VERSCIO 339.4717830

PANETTERIA POMERO 011.9888434

FORNO DI RIVA 331.5890876

RISTORANTE GIANUN 333.7224117

FARMACIA 011.9887684

CLAUDIO VERDURIERE/ADNANA 011.9888709

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