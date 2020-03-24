SPESA A DOMICILIO TRA CIRIE, CIRIACESE E VALLI DI LANZO

Alimentari, supermercati e farmacie disponibili a consegnare la spesa a domicilio nei Comuni di Ciriè, del ciriacese e delle Valli di Lanzo.
CIRIE’
ALIMENTARI E SUPERMERCATI
OLIVETTI DAL 1966 011.9206306
CASA DELLA PASTA 011.9210281
CRAI – IL GALEONE 011.9203211
CIRIE’ CARNI 011.9210327
MACELLERIA CIPRIANO 011.9210896
ANGOLO DEL BUONGUSTAIO 011.9210896
LA POLLERIA 011.9214513
LE DELIZIE DI BARBATO CIRIO 011.6276133
LA BOTTEGA DEL GUSTO 345.2179501
CARREFOUR – OMAR 011.9224964
LA BOTTEGA DEL CAFFE’ 338.7943981
AZIENDA VINICOLA DIRENZO 011.9208866
L’ORTO DEL VICINO 388.3228282
SUPERMERCATO CRAI ROSSETTI 011.9203109
LA PASTRONOMIA 011.92066745
LA FRAGOLINA 327.3165337
PASTICCERIA LA BAITA 011.9206445
LA CLESSIDRA BIO 011.9211697
ENOTECA REVIGLIO 011.9212372
MACELLERIA LA PIAZZETTA 011.9203356
GELATERIA BELLAMIA 338.3702986
IL CILIEGIO 011.9203168
PRATOROSSO APICOLTURA ERBORISTERIA 340.7485264
OSTERIA.IT 366.8773344
RISTORAZIONE
PIZZERIA LA MARGHERITA 011.9202136
GOTHA FAMILY RESTAURANT 334.6279723
PIZZERIA DAL CAPITANO 0119209684
MATTEO E MATTIA PIZZERIA 011.9278439
CACTUS LOCO 339.5814486
PIZZERIA L’OASI 011.9209237
FARMACIE
FARMACIA SANT’AGOSTINO 011.9214933
FARMACIA REI 011.9210180
FARMACIA ROSSETTI 011.9267521
FARMACIA DE MAGISTRIS 011.9214954
FARMACIA NUOVA 011.9207356
CIRIACESE
SAN CARLO
SUPERMERCATO CRAI EXTRA 011.9214030
ALIMENTARI CLAUDIA 349.1322619
ALIMENTARI STRADA CORIO 340.2471701
FARMACIA DE ZAN 011.9210882
CAFFÉ PERRERO 011.9208280
SAN MAURIZIO
FARMACIE Numero Verde unico 800.065.510
PANETTERIA VIRZI’ 011.9278032
ANTICO FORNO 011.9278212
PIZZA E KEBAB 349.2353827
IL GALLO FRUTTA-VERDURA 339.2071190
DILLO CON UN DOLCE 011.19767567
ENOTECA 5 SENSI 349.8346125
IL TRALCIO DI VITE 011/9277211
AZIENDA AGRICOLA BARBOTA 334.9482108
SAN FRANCESCO
VOLONTARI CRI PER SPESA E FARMACI
(800.06.55.10 oppure 320/2952535)
NOLE
FARMACIA PASCHERO 011.9297073
FARMACIA SAN VITO 011.5369007
PANETTERIA LA MADIA 011.9296127
PANETTERIA GARIGLIET PAOLO 011.9295810
PANETTERIA MASSA MICON 011.9294869
PANETTERIA PAPURELLO 011.9296061
MACELLERIA TOSATTO 011.9297176
AGRIGELATERIA E ALIMENTARI AIRALE 340.2617301
GASTRONOMIA ALIMENTARI CAVALLINI 011.9296873
LA BAITA DEL BUONGUSTAIO 392.5204045
ALIMENTARI E CARNI VALLINO 011.9296733
PIZZERIA MIMÌ 349.1846569
COMMERCIO SOLIDALE EQU’AZIONE 340.3787433
PRODOTTI AGRICOLI BOGGIA 011.9297109
PIZZERIA IL DUCA BIANCO 011.9297205
RISTORANTE PRIMAVERA 011.9241720
TRATTORIA SARACCO EMILIANO 011.9297198
MATHI
SERVIZIO CRI SPESA E FARMACI PER ANZIANI
334.6058435
VILLANOVA
FARMACIA SAN BERNARDO 011/92.97.229
L’ANGOLO DEL GOLOSO 348/23.81.841
ORTOFRUTTA SIGNORELLI 347/91.32.396
MACELLERIA CASTAGNO 011/92.95.125
ENOTECA PILOTTI 011/92.97.049
PANETTERIA MASSA MICON 011/92.97.648
PASTIFICIO GUSTI D’ALTRI TEMPI 011/92.68.868
ENOTECA VARAIA 011/92.97.090
GROSSO
BENZO & BENZO 011.9267088
PANETTERIA IL FORNO 011.9268232
MARIU’ ALIMENTARI 333.8981641
VALLI DI LANZO
ALA DI STURA
CRAI ALIMENTARI 0123.55112
NON SOLO PANE 0123.565822
MACELLERIA TETTI 0123.55410
FARMACIA SAN SEBASTIANO 0123.55370
FORMAGGERIA CA DU ROC 348.4964929
ALIMENTARI-TABACCHI LEVA 0123.55124
BALANGERO
SUPERMERCATO BORELLO 392 8324756
COMPRO QUI – OLIVETTI ENRICA 0234.326853
CASEIFICIO VALLI DI LANZO 0123.346011
FARMACIA GABUTTI 0123.346066
MACELLERIA CAT GENOA 0123 346132
PANETTERIA MASSA MICON 0123.921292
PIZZERIA MO MAGNO 340.8164595
PIZZERIA KM39 347.8715812
BALME
CIT MARKET 0123 738154
CAFASSE
LA BOTTEGA DEL GUSTO 0123417595
CASA ROSSATTO 0123417041
BORELLO SUPERMERCATO 3311760578
PANIFICIO LOLIVO 3395425733
MASSA MICON 012341253
CRAI MONASTEROLO 012341240
MACELLERIA MONASTEROLO 0123417071
FARMACIA FRASSÀ 0123 417014
CANTOIRA
LA TCHENSA 346.611185
FARMACIA SANTA CRISTINA 347.9870675
ALIMENTARI ANITA E BEPPE 328.8784880
ALIMENTARI PROGRESSO 335.1445757
PANETTERIA ALA 0123.585736
FORMAGGERIA DELLE ALPI 345.8422368
LOSERO ALIMENTARI 338.4657112
CERES
ALIMENTARI ADRIANA 348.9293242
AN POC D’TOUT 0123.920138
BUONGUSTAIO 393.2782111
FARMACIA RICALDONE 0123.53307
MACELLERIA GRANERI 347.2219454
MACELLERIA NEPOTE FUS 0123.53343
CRAI – LA CANAVESANA 0123.521091
CHIALAMBERTO
BAZAR VALLINO 333.1221190
MACELLERIA PEROTTI 0123.506798
PANETTERIA 0123.506264
COASSOLO
COMMESTIBILI DA ANGELA 0123 45492
COMMESTIBILI DA ANTONIETTA 0123 45451
FARMACIA-ERBORISTERIA 0123 495000
CORIO
ALICE GIOVANNA 011.9282560
BAIMA BESQUET DANIELA 011.928340
RATATOUILLE NEPOTE FUS 349.4134086
MACELLERIA SALUMERIA ONEGLIO 011.9282161
MASSA MICON PIERMAURIZIO 011.9282121
MOLINAR SIMONA 011.9282801
SA.MA. SNC 349.6495900
SALUMERIA MOLINAR 011.9282176
VIGNOLA GIULIANA 011.9282160
PIZZERIA BERTINO 366.2904092
PIZZERIA DAL BRASCIN 335.6041771
FIANO
SERVIZIO AMS SPESA E FARMACI A DOMICILIO
011 92 54 834
GROSCAVALLO
ALIMENTARI PIALPETTA 328.6657683
LANZO
FARMACIA Via XI Settembre 0123 29012
FARMACIA Via Cibrario 0123 29016
FARMACIA Via Umberto I 0123 29017
CONSEGNA VOLONTARI PARROCCHIA
(Don Augusto 3479727529; Stefano Ippolito: 3408399882)
LEMIE
LA BOTTEGA 0123.60237
MEZZENILE
CRAI ALIMENTARI 0123.581355
FARMACIA VELLA 0123.581891
CIOCCOLATO PORETTI 0123.581003
MONASTERO DI LANZO
SERVIZIO COMUNALE PER ANZIANI 0123.4301
PESSINETTO
FAMILY CRAI 0123.504868
ALIMENTARI FRANCESIA 346.3730167
FARMACIA ALPINA 0123.504105
MACELLERIA MUNTEAUNU 0123.504147
PANETTERIA DELLE ALPI 0123.504270
LOU GARBIN D’LI GALUP 333.8735829
ROBASSOMERO
PANETTERIA MASSA MICON 011.9236225
MINIMARKET ELENA 347.4409865
TRAVES
L’ANGOLO DELLE DELIZIE 0123 40204
MINIMARKET CRAI 0123 410802
USSEGLIO
LA MICA’ 347.1678654
IL BIVACCO MATEMATICO 349.3826899
VALLO
SERVIZIO VOLONTARI CRI 334.6058435
VARISELLA
PANETTERIA 011.9249358
TABACCHERIA 011.9249245
RISTORANTE IL POLPO 011.9252721
CRI PER FARMACI 334.0658435
VIU’
ANGOLO DEL GUSTO 340.1562903
BAR DEL BORGO 388.8169240
MACELLERIA LA STELLA 0123.696109
MACELLERIA TASSETTI 331.4315872
MINIMARKET CORGIAT LOIA 338.6542297
PANETTERIA EX-PEROTTI 331.2672225
SERVIZIO CRI FARMACI (VAL DI VIU’) 0123.696354