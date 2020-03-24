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SPESA A DOMICILIO TRA CIRIE, CIRIACESE E VALLI DI LANZO

Redazione 6 ore fa Ciriè, Dai Comuni, Edizione Ciriè Commenta la notizia 134 Visite

Alimentari, supermercati e farmacie disponibili a consegnare la spesa a domicilio nei Comuni di Ciriè, del ciriacese e delle Valli di Lanzo.

CIRIE’

ALIMENTARI E SUPERMERCATI

OLIVETTI DAL 1966 011.9206306

CASA DELLA PASTA 011.9210281

CRAI – IL GALEONE 011.9203211

CIRIE’ CARNI 011.9210327

MACELLERIA CIPRIANO 011.9210896

ANGOLO DEL BUONGUSTAIO 011.9210896

LA POLLERIA 011.9214513

LE DELIZIE DI BARBATO CIRIO 011.6276133

LA BOTTEGA DEL GUSTO 345.2179501

CARREFOUR – OMAR 011.9224964

LA BOTTEGA DEL CAFFE’ 338.7943981

AZIENDA VINICOLA DIRENZO 011.9208866

L’ORTO DEL VICINO 388.3228282

SUPERMERCATO CRAI ROSSETTI 011.9203109

LA PASTRONOMIA 011.92066745

LA FRAGOLINA 327.3165337

PASTICCERIA LA BAITA 011.9206445

LA CLESSIDRA BIO 011.9211697

ENOTECA REVIGLIO 011.9212372

MACELLERIA LA PIAZZETTA 011.9203356

GELATERIA BELLAMIA 338.3702986

IL CILIEGIO 011.9203168

PRATOROSSO APICOLTURA ERBORISTERIA 340.7485264

OSTERIA.IT 366.8773344

RISTORAZIONE

PIZZERIA LA MARGHERITA 011.9202136

GOTHA FAMILY RESTAURANT 334.6279723

PIZZERIA DAL CAPITANO 0119209684

MATTEO E MATTIA PIZZERIA 011.9278439

CACTUS LOCO 339.5814486

PIZZERIA L’OASI 011.9209237

FARMACIE

FARMACIA SANT’AGOSTINO 011.9214933

FARMACIA REI 011.9210180

FARMACIA ROSSETTI 011.9267521

FARMACIA DE MAGISTRIS 011.9214954

FARMACIA NUOVA 011.9207356

CIRIACESE

SAN CARLO

SUPERMERCATO CRAI EXTRA 011.9214030

ALIMENTARI CLAUDIA 349.1322619

ALIMENTARI STRADA CORIO 340.2471701

FARMACIA DE ZAN 011.9210882

CAFFÉ PERRERO 011.9208280

SAN MAURIZIO

FARMACIE                    Numero Verde unico 800.065.510

PANETTERIA VIRZI’ 011.9278032

ANTICO FORNO 011.9278212

PIZZA E KEBAB 349.2353827

IL GALLO FRUTTA-VERDURA 339.2071190

DILLO CON UN DOLCE 011.19767567

ENOTECA 5 SENSI 349.8346125

IL TRALCIO DI VITE 011/9277211

AZIENDA AGRICOLA BARBOTA 334.9482108

SAN FRANCESCO

VOLONTARI CRI PER SPESA E FARMACI

       (800.06.55.10 oppure 320/2952535)

NOLE

FARMACIA PASCHERO 011.9297073

FARMACIA SAN VITO 011.5369007

PANETTERIA LA MADIA 011.9296127

PANETTERIA GARIGLIET PAOLO 011.9295810

PANETTERIA MASSA MICON 011.9294869

PANETTERIA PAPURELLO 011.9296061

MACELLERIA TOSATTO 011.9297176

AGRIGELATERIA E ALIMENTARI AIRALE 340.2617301

GASTRONOMIA ALIMENTARI CAVALLINI 011.9296873

LA BAITA DEL BUONGUSTAIO 392.5204045

ALIMENTARI E CARNI VALLINO 011.9296733

PIZZERIA MIMÌ 349.1846569

COMMERCIO SOLIDALE EQU’AZIONE 340.3787433

PRODOTTI AGRICOLI BOGGIA 011.9297109

PIZZERIA IL DUCA BIANCO 011.9297205

RISTORANTE PRIMAVERA 011.9241720

TRATTORIA SARACCO EMILIANO 011.9297198

MATHI

SERVIZIO CRI SPESA E FARMACI PER ANZIANI

334.6058435

VILLANOVA

FARMACIA SAN BERNARDO 011/92.97.229

L’ANGOLO DEL GOLOSO 348/23.81.841

ORTOFRUTTA SIGNORELLI 347/91.32.396

MACELLERIA CASTAGNO 011/92.95.125

ENOTECA PILOTTI 011/92.97.049

PANETTERIA MASSA MICON 011/92.97.648

PASTIFICIO GUSTI D’ALTRI TEMPI 011/92.68.868

ENOTECA VARAIA 011/92.97.090

GROSSO

BENZO & BENZO 011.9267088

PANETTERIA IL FORNO 011.9268232

MARIU’ ALIMENTARI 333.8981641

 

VALLI DI LANZO

ALA DI STURA

CRAI ALIMENTARI 0123.55112

NON SOLO PANE 0123.565822

MACELLERIA TETTI 0123.55410

FARMACIA SAN SEBASTIANO 0123.55370

FORMAGGERIA CA DU ROC 348.4964929

ALIMENTARI-TABACCHI LEVA 0123.55124

BALANGERO

SUPERMERCATO BORELLO 392 8324756

COMPRO QUI – OLIVETTI ENRICA 0234.326853

CASEIFICIO VALLI DI LANZO 0123.346011

FARMACIA GABUTTI 0123.346066

MACELLERIA CAT GENOA  0123 346132

PANETTERIA MASSA MICON 0123.921292

PIZZERIA MO MAGNO 340.8164595

PIZZERIA KM39 347.8715812

BALME

CIT MARKET 0123 738154

CAFASSE

LA BOTTEGA DEL GUSTO 0123417595

CASA ROSSATTO 0123417041

BORELLO SUPERMERCATO 3311760578

PANIFICIO LOLIVO 3395425733

MASSA MICON 012341253

CRAI MONASTEROLO 012341240

MACELLERIA MONASTEROLO 0123417071

FARMACIA FRASSÀ 0123 417014

CANTOIRA

LA TCHENSA 346.611185

FARMACIA SANTA CRISTINA 347.9870675

ALIMENTARI ANITA E BEPPE 328.8784880

ALIMENTARI PROGRESSO 335.1445757

PANETTERIA ALA 0123.585736

FORMAGGERIA DELLE ALPI 345.8422368

LOSERO ALIMENTARI 338.4657112

CERES

ALIMENTARI ADRIANA 348.9293242

AN POC D’TOUT 0123.920138

BUONGUSTAIO 393.2782111

FARMACIA RICALDONE 0123.53307

MACELLERIA GRANERI 347.2219454

MACELLERIA NEPOTE FUS 0123.53343

CRAI – LA CANAVESANA 0123.521091

CHIALAMBERTO

BAZAR VALLINO 333.1221190

MACELLERIA PEROTTI 0123.506798

PANETTERIA 0123.506264

COASSOLO

COMMESTIBILI DA ANGELA 0123 45492

COMMESTIBILI DA ANTONIETTA 0123 45451

FARMACIA-ERBORISTERIA 0123 495000

CORIO

ALICE GIOVANNA 011.9282560

BAIMA BESQUET DANIELA 011.928340

RATATOUILLE NEPOTE FUS 349.4134086

MACELLERIA SALUMERIA ONEGLIO 011.9282161

MASSA MICON PIERMAURIZIO 011.9282121

MOLINAR SIMONA 011.9282801

SA.MA. SNC 349.6495900

SALUMERIA MOLINAR 011.9282176

VIGNOLA GIULIANA 011.9282160

PIZZERIA BERTINO 366.2904092

PIZZERIA DAL BRASCIN 335.6041771

FIANO

SERVIZIO AMS SPESA E FARMACI A DOMICILIO

011 92 54 834

GROSCAVALLO

ALIMENTARI PIALPETTA 328.6657683

LANZO

FARMACIA Via XI Settembre  0123 29012

FARMACIA Via Cibrario  0123 29016

FARMACIA Via Umberto I  0123 29017

CONSEGNA VOLONTARI PARROCCHIA

(Don Augusto 3479727529; Stefano Ippolito:  3408399882)

 

LEMIE

LA BOTTEGA 0123.60237

MEZZENILE

CRAI ALIMENTARI 0123.581355

FARMACIA VELLA 0123.581891

CIOCCOLATO PORETTI 0123.581003

MONASTERO DI LANZO

SERVIZIO COMUNALE PER ANZIANI 0123.4301

PESSINETTO

FAMILY CRAI 0123.504868

ALIMENTARI FRANCESIA 346.3730167

FARMACIA ALPINA 0123.504105

MACELLERIA MUNTEAUNU 0123.504147

PANETTERIA DELLE ALPI 0123.504270

LOU GARBIN D’LI GALUP 333.8735829

ROBASSOMERO

PANETTERIA MASSA MICON 011.9236225

MINIMARKET ELENA 347.4409865

TRAVES

L’ANGOLO DELLE DELIZIE 0123 40204

MINIMARKET CRAI 0123 410802

USSEGLIO

LA MICA’ 347.1678654

IL BIVACCO MATEMATICO 349.3826899

VALLO

SERVIZIO VOLONTARI CRI 334.6058435

VARISELLA

PANETTERIA 011.9249358

TABACCHERIA 011.9249245

RISTORANTE IL POLPO 011.9252721

CRI PER FARMACI 334.0658435

VIU’

ANGOLO DEL GUSTO 340.1562903

BAR DEL BORGO 388.8169240

MACELLERIA LA STELLA 0123.696109

MACELLERIA TASSETTI 331.4315872

MINIMARKET CORGIAT LOIA 338.6542297

PANETTERIA EX-PEROTTI 331.2672225

SERVIZIO CRI FARMACI (VAL DI VIU’) 0123.696354

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