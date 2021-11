Partecipazione record per gli Special Olympics che si sono tenuti a Biella lo scorso weekend. Grande soddisfazioni per i ragazzi settimesi che hanno partecipato: Settimo si è portata a casa ben 24 medaglie. In gara si sono sfidati 520 atleti di 40 squadre arrivati da tutta Italia e impegnati in 10 diverse discipline: atletica, bocce, bowling, calcio, flag rugby, ginnastica ritmica, karate, nuoto, pallavolo e tennis.

Sono state tre giornate all’insegna dello sport ai Play the Games a Biella. Storie di vita e sport che si sono uniti con un unico obiettivo: inclusione. Settimo Torinese [...]