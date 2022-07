Nel pomeriggio di sabato 18 giugno molti sparonesi, insieme a villeggianti e frequentatori abituali del paese, si sono riuniti nel salone polivalente per la presentazione del volume “Sparone Stories”. Si tratta di un libro scritto a molte mani, da decine di persone, ciascuna con un proprio racconto.

A presentarlo c’erano il libraio torinese Rocco Pinto e il giornalista Paolo Morelli, insieme a Giovanna Busso e Marisa Calcio Gaudino dell’associazione “Sparone nel cuore”. Il libro fa infatti parte di una collana ideata da Pinto e Morelli durante il Lockdown e pubblicata dall’editore torinese Graphot. Riguarda i quartieri della città: Borgo Rossini, dove ha sede la libreria di Pinto, è stato il primo, seguito da Barriera di Milano. L’idea ha avuto successo ed altre zone di Torino vedranno prossimamente uscire il volume loro dedicato. Cosa c’entra Sparone con i quartieri del capoluogo? Nulla in effetti: il trait-d’union è Marisa Calcio Gaudino, che vive un po’ quassù e un po’ laggiù ed ha convinto Pinto a inserire il suo paese in questa collana. Di Sparone il libraio non aveva mai sentito parlare; ora che l’ha conosciuto, se ne è entusiasmato ed ha pure invitato la Filarmonica (che aveva allietato il pomeriggio con qualche intermezzo musicale) alla presentazione del “Progetto Stories” nel capoluogo. “Questi testi – ha detto – servono ai giovani per conoscere il vissuto dei loro genitori e nonni ma un’altra cosa mi è piaciuta: molti di loro vogliono vivere qui e farvi crescere le proprie famiglie”.

Gli autori dei brani sono stati invitati uno per uno a parlare del proprio racconto: “Saranno presentazioni brevi – ha detto Pinto – perché penso che i libri vadano letti”. Qualcuno, abituato a parlare in pubblico, è intervenuto volentieri; qualcun altro ha mostrato un’iniziale ritrosia per poi lasciarsi convincere a farlo. Il libro è diviso in diverse sezioni e ciascun narratore ha scelto il tema che preferiva: ricordi e sensazioni personali, descrizione di personaggi e luoghi tipici del paese e delle borgate, esperienze lavorative. C’è chi si è limitato a raccontare un periodo della propria esistenza o momenti di vita collettiva e chi ha tracciato un ritratto divertente ed ironico di epoche che sembrano lontanissime e non lo sono poi così tanto. Molti dei protagonisti non ci sono più da tempo e vengono raccontati da figli e nipoti. Davvero spassosa la descrizione del negozio di “Giaculin” che in Piazza del Ponte vendeva di tutto, dagli elettrodomestici alle biciclette, dai tendaggi alle scarpe. In negozio in verità ci stava la moglie: lui era sempre in giro a fare l’elettricista, l’idraulico, il noleggiatore e persino ad assemblare casse da morto. Imperdibile la descrizione di come i suoi compaesani, quando iniziarono ad utilizzare le cucine a gas, si rifiutassero sdegnosamente di effettuare i resi delle bombole preferendo buttarle nei torrenti o nelle discariche… per motivi che restano misteriosi.

Una delle ultime insegnanti della Scuola Sussidiata di Frachiamo (chiusa negli Anni Ottanta) ha tracciato un vivace quadretto di cosa fosse la maestra nelle minuscole realtà montane: un personaggio importante e allo stesso tempo una di casa. I genitori degli alunni accendevano la stufa tutte le mattine prima che lei arrivasse e gli uomini della frazione spalavano la strada dopo le nevicate per permettere alla sua auto di giungere a destinazione; in compenso lei faceva il fattorino portando pane, medicinali, a volte persino paioli da stagnare. Nella scuola di un’altra borgata, i Piani, molto più vicina alla “civiltà” ma non abbastanza, scopriamo che un pipistrello malato che gli scolari e la maestra avevano raccolto lungo un sentiero e collocato in una bacinella con pietre e muschio, morì annegato perché la bidella, credendolo un pesce, aveva riempito d’acqua la bacinella…

A Sommavilla, nella parte alta e soleggiata del paese, nei primi Anni Cinquanta la postina arrivava sempre accompagnata dal figlioccio di pochi anni, che entrava affascinato nelle fucine e botteghe artigiane allora numerose e, di fronte alla prospettiva di essere mandato all’asilo, si rifiutò con decisione: “Non posso proprio, ho da fare. Tanto l’asilo non è obbligatorio come la scuola”.

Contemporaneo ma con sapore d’antico, il breve ma efficace ritratto di Mafalda, una contadina che a 95 anni rimane a vivere nella sua borgata montana, lontana dai negozi e da qualunque comodità, a coltivare l’orto ed allevare galline.

Non mancano nel libro le pagine drammatiche, come quelle dedicate al terribile incendio del 1962 o alla tromba d’aria di vent’anni più tardi.

Osvaldo Marchetti, che è di Alpette, si è definito “lo straniero” ed ha raccontato il singolare rapporto suo e dei suoi compaesani con Sparone: dopo la costruzione della strada che collega rapidamente le due località, il paese è diventato mèta abituale degli alpettesi, che per andare in farmacia, fare benzina, recarsi a messa, preferiscono scendere qui piuttosto che dirigersi verso Cuorgnè.

Nel libro c’è anche un testo del dottor Ghiggio, ex-primario di Ortopedia ad Ivrea, che da pensionato si è trasformato in riparatore di biciclette: nella storia che ha scritto protagonista non è Sparone ma una vecchia bici, che racconta in prima persona le proprie vicende.

Ascoltando gli interventi dei diversi autori più che leggendo il libro, si è notata qualche differenza di accento fra chi in paese vive da sempre ed ha scelto di rimanerci malgrado le difficoltà quotidiane e chi, frequentandolo come villeggiante, ne vede soprattutto gli aspetti bucolici. E’ normale del resto che questo accada.