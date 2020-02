SPARONE. Precita durante un’arrampicata: 23enne grave

Intervento oggi a Frachiamo nel comune di Sparone. Un ragazzo di 23 anni, durante un’arrampicata, è precipitato. I primi a soccorrerlo sono stati i suoi amici, quindi sono arrivati sul posto i volontari del soccorso alpino, della croce rossa e l’elisoccorso del 118. Il ragazzo è stato medicato, immobilizzato e portato in strada: con l’ambulanza ha raggiunto Sparone, da dove è partito con l’elisoccorso in direzione Ciriè. All’ospedale ciriacese il giovane è tenuto sotto osservazione: non è in pericolo di vita, ma ha riportato diversi traumi.

