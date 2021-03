SPARONE. Emergenza: contributi per il commercio

Ammonta a 24.272 euro il contributo statale che il Comune di Sparone può destinare alle attività economiche, artigianali e commerciali colpite dalle conseguenze dell’Emergenza Covid in riferimento al 2020. Altre risorse – di entità minore – saranno disponibili per il 2021 e 2022: 16.181 euro per ciascuno [...]



