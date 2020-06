Sparavél!

Il nome attribuitogli da Linneo è Accipiter Nisus, e questo nome scientifico deriva dal latino accipio, afferrare riferendosi alla caratteristica, tipica di tutti i rapaci, di afferrare le prede con le zampe. Il nome nisus, invece, potrebbe riferirsi al nome di un personaggio della mitologia greca, Niso, re di Megara e padre di Scilla, che nelle Metamorfosi di Ovidio viene trasformato in aquila marina. Parlo dello Sparviero un rapace che nidifica nei boschi e ama cacciare soprattutto fra i rami. Grazie alla sua agilità nel volo e alla vista eccellente, che gli riesce a far notare il più piccolo movimento anche da 200 metri di distanza, questa specie rimane appostata per lungo tempo prima di lanciarsi a capofitto sulla sua preda che mangia a piccoli bocconi dopo averla accuratamente ripulita dalle penne nel caso si tratti di un uccello. Ispiratore di diverse leggende e scritti letterari è anche il protagonista di una favola morale di Esopo, L’usignolo e lo Sparviere, dove la preda catturata implora al rapace di lasciarla andare perché troppo piccola per placare la sua fame e dove le viene risposto che è meglio qualcosa di piccolo e reale da mettere nello stomaco anziché la vana speranza di riuscire a catturare una preda più grande. In piemontese viene chiamato Sparavé o Sparavel, il lemma arriva dal provenzale esparvier, e questo dall’antico tedesco sparwari, letteralmente, aquila dei passeri, cioè uccello che caccia e mangia i passeri, composto di sparwo, passero e ari, aquila. Ma sparvel è anche sinonimo, in piemontese di persona spavalda che opera in modo veloce. Nel Rinascimento, veniva chiamato sparviero il baldacchino da letto quadrangolare, così chiamato perché fornito di cortinaggi aventi l’aspetto di uno sparviero con le ali aperte. Lo sparviero è anche l’arnese, costituito da una tavoletta di legno munita nel centro della faccia inferiore di un’impugnatura che serve per portare una piccola quantità di malta così che il muratore possa tenerla in prossimità della parete, prelevarla agevolmente con la cazzuola e con questa lanciarla contro la parete per formare l’intonaco. Lo sparviero è anche l’altro nome della rete da pesca detta anche giacchio e rezzaglio, da notare che lo sparavèl in piemontese è anche il nome del bilanciere da pesca con piombi. Infine in archeologia lo sparviero è anche ieracomorfo, letteralmente dal greco sparviero, forma, attributo riferito al dio egiziano Ra, in quanto rappresentato con testa di sparviero.

Favria, 15.06.2020 Giorgio

Ogni giorno al mattino, per colazione cerco di assumere sempre una tazza di comprensione, un barile di amore e un oceano di pazienza, non è facile ma ci provo!

