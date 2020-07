Spaghetti al pesto di rucola con mandorle tostate

Il pesto di rucola è un condimento molto delicato ma saporito. Veloce da preparare, data la sua freschezza è ideale per condire la pasta nella stagione estiva. In caso di cene improvvisate, con questo piatto farete un figurone. Adatta anche ai vegetariani. Questa salsa, si può conservare in frigo per una settimana o congelarla in vasetti monouso.

Ingredienti:

300g spaghetti

150g rucola

40g parmigiano grattugiato

100ml olio d’oliva

30 g mandorle a lamelle

sale e pepe q.b.

Procedimento:

Lavare la rucola, poi sbollentarla in acqua salata per pochi istanti. Scolarla e lasciarla raffreddare in acqua e ghiaccio. In una padella antiaderente con un filo d’olio, tostare le mandorle per qualche minuto. In un frullatore ad immersione, emulsionare la rucola con l’olio. Aggiungere il parmigiano, le mandorle e continuare a frullare fino a quando il composto risulta omogeneo. A questo punto salare e pepare a piacere. Cuocere la pasta che preferite, vi consiglio spaghetti o linguine perchè tengono molto bene il sugo. Scolarla al dente e condirla con la salsa, diluita con un po’ di acqua di cottura. Decorare il piatto con mandorle a lamelle.

