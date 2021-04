Spa!

La parola spa oggi indica un centro termale o centro benessere e arriva dall’inglese attraverso il toponimo della cità belga Spa. Nei vocabolari degli anni Novanta del secolo scorso, generalmente la parola non è presente, a ulteriore testimonianza del fatto che si tratta, per l’italiano, di un’acquisizione recente, prima, le persone andavano semplicemente alle terme o al centro benessere. Secondo una ricostruzione curiosa alcuni affermano che la parola Spa sarebbe legato alla locuzione latina salus, o sanitas, per aquam, o per aquas, cioè salute attraverso l’acqua/le acque, e pertanto il termine spa sarebbe un acronimo, e anche per questo motivo si dovrebbe scrivere tutto maiuscolo: SPA!. Ma perché gli inglesi chiamo le terme con spa? Spa è una città belga, situata nella provincia vallona di Liegi, nell’est del Paese, non lontana dal confine con la Germania, ed è nota per le sue sorgenti. La fama degli effetti medicamentosi di queste fonti crebbe, attirando in maniera stabile turisti britannici pare già dal XVI secolo. Ma fu dal Settecento che Spa divenne un polo mondano di rilievo europeo. Accanto alle cure termali fiorirono arti, divertimenti e gioco d’azzardo con il il primo casinò, concentrando un ambiente dal profilo sociale elevato, in cui si potevano principi russi, monarchi dell’Europa Occidentale, spie, avventurieri, scrittori filosofi e gaudenti come Giacomo Casanova. Anche noi in Italia abbiamo molte belle terme, meravigliose, ma non è difficile intendere perché sia il nome di questa località belga che è divenuto per antonomasia il luogo in cui, con trattamenti d’acqua e delizie variegate, si cura il corpo e forse anche lo spirito.

Favria, 17.04.2021 Giorgio Cortese

Ogni giorno manteniamo la calma e andiamo avanti.

