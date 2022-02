Souvenir!

Alzi la mano chi di noi non è tornato da un viaggio con un souvenir? Sicuramente gli amici che sono tornati da Parigi, portano un portachiavi a forma di Torre Eiffel, da una zona di mare una calamita a forma di barchetta e con scopra scritto il nome della località, da Londra con una mini cabina telefonica rossa, da Berlino con un pezzo del Muro di Berlino. In qualsiasi città che andiamo, troviamo tra le vie qualche oggetto artigianale da conservare in casa o donare per ricordare il luogo visitato. Ma ci siamo mai chiesti da dove nasce questa tradizione? Che cosa significa questa parola? Souvenir deriva dal francese e significa ricordo, ma la parola francese, è divenuta sinonimo di oggetto ricordo. Il lemma souvenir deriva dal latino subvenire, venire in aiuto. La tradizione nasce nel XVIII secolo quando cominciò a diffondersi l’abitudine di scoprire i luoghi sconosciuti del mondo e questa consuetudine si deve Giovanni Volpato, l’uomo che ha inventato i souvenir. Nella Roma del ‘700 l’incisore e ceramista italiano con un gran fiuto per gli affari inventò gli antenati dei ricordini di viaggio: i souvenir. Volpato era una persona piena di iniziative e con grandi capacità artistiche e imprenditoriali. Un uomo dai molti nomi, nato a Bassano del Grappa, cambiò il cognome Trevisan con quello della nonna materna, Volpato, e, ogni tanto, firmava le sue opere anche alla francese: Jean Volpato o Giovanni Renard, approssimativa traduzione di Volpato. Volpato per aiutare la madre rimasta vedova trovò un primo impiego come ricamatore, ma poi passò a lavorare per Giuseppe Remondini, a capo di una delle maggiori aziende tipografiche d’Europa e particolarmente forte nella calcografia, cioè nella stampa di incisioni su rame dove apprese l’arte dell’incisione. Nel 1762, Volpato si trova a Venezia, prima nella bottega dell’incisore fiorentino Francesco Bartolozzi, in seguito in quella di Joseph Wagner, dove si incontravano i migliori incisori della città. Questo ambiente dette a Volpato la possibilità di accedere ai salotti che più contavano, come quello dell’ambasciatore inglese Joseph Smith, frequentato dai più importanti collezionisti, intellettuali e artisti di passaggio nella Serenissima. Forte di questo prezioso bagaglio di competenze e relazioni, nel 1767 Volpato aprì una bottega tutta sua dove ottenne importanti commissioni, tra cui quella con il raffinato editore Bodoni, l’inventore dell’omonimo carattere tipografico. Volpato poi si traferisce a Roma che nel ‘700 Roma era meta obbligata del Grand Tour di aristocratici, intellettuali, artisti e collezionisti europei, affascinati dall’antichità classica. Pio VI, appassionato di antichità, favoriva in ogni modo gli scavi archeologici, e incoraggiò anche Volpato a intraprendere questa strada. L’artista prese sul serio l’invito e, pur mantenendo la sua florida bottega di incisore, entrò nel lucroso business del mercato antiquario. Roma a quei tempi brulicava di personaggi che, con regolare permesso, recuperavano opere d’arte romane, per poi rivenderle con lauti guadagni a chi veniva a Roma per il Grand Tour. Volpato entrò in quel business e, a partire dal 1779, finanziò un intenso programma di scavi che gli procurò un considerevole bottino di sculture, ma la continua richiesta di oggetti, molto costosi, della Roma antica era tale che, non tutti i “Grand Turisti” potevano permettersi di comperare costose sculture antiche. Volpato, fiutò l’affare e decise di produrre copie di piccole dimensioni di statue romane, a un prezzo abbordabile e realizzate in biscuit, un materiale poroso di colore bianco e opaco, simile a quello del marmo. Una produzione nuova per Roma e un grosso investimento per Volpato, che per tutelarsi dalla concorrenza pensò bene di chiedere al papa, sempre suo sostenitore, di vietare a chiunque, per 15 anni, di avviare un’impresa simile nello Stato Pontificio. Forte di questa esclusiva, aprì quindi la fabbrica in via Urbana, al rione Monti, e vi stabilì anche la sua dimora privata. I biscuit, biscotto, nell’arte della ceramica è l’oggetto dopo la prima cottura. La caratteristica del biscotto è di risultare poroso e quindi assorbire ancora liquidi e fissare vetrini e smalti nelle cotture successive che danno origine alla ceramica invetriata, ingubbiata o smaltata. Le statuine in biscuit non solo ebbero grande successo, ma aprirono un mercato enorme e sono le antenate blasonate degli attuali souvenir. Allora erano realizzate in modo seriale, in tre misure diverse, con prezzi che variavano a seconda dell’altezza: dai 3 zecchini per la più piccola, alta un palmo, ai 10 per la più grande. Proprio vicino all’atelier dello scultore, in via del Babbuino, aprì un negozio dove vendeva la sua produzione: stampe, statuine, porcellane e terraglie. Gli affari andavano bene. Sempre avanti di un passo rispetto agli altri, capì che la pubblicità era l’anima del commercio e, il 27 ottobre 1786, fece pubblicare sul Times di Londra la lista dei nuovi prodotti, con i relativi prezzi, che comprendevano anche oggetti di uso quotidiano come bacili da barba, lumi da notte, barattoli da tabacco. La fabbrica di via Urbana sancì definitivamente il successo imprenditoriale di Volpato: le sue attività andavano a gonfie vele e si era ben inserito nella società romana. Frequentava i salotti internazionali e i clienti non gli mancavano, alcuni anche di grande riguardo, come il re Gustavo III di Svezia, a cui vendette 12 statue tra cui l’antico gruppo statuario in marmo di Apollo e le Muse per ben 3mila zecchini. Molti stranieri, curiosi di vedere le statue acquistate dal re, compravano a loro volta qualcosa. Anche l’imperatrice Caterina II di Russia, pur non essendo mai venuta a Roma, fu sua cliente: acquistò infatti la serie di 26 tavole, incise e acquarellate, che riproducevano le Logge vaticane di Raffaello e ne rimase così ammirata da farle riprodurre in grandezza naturale nella sua reggia di San Pietroburgo. Era nata la moda dei souvenir, giunta fino a noi, oggetti ricordo di vario tipo che solitamente acquistiamo per poi regalare quando vistiamo luoghi in cui vogliamo conservarne la memoria e ricordare l’evento a noie o agli altri.

Favria, 26.02.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Certo che il timore a volte mette i brividi, ma la speranza almeno per me scalda il cuore. Felice sabato

Commenti