Il libro “Sotto le stelle di Fred” della scrittrice e giornalista Marina Rota (ed. Buendia Books), che l’autrice presentò ai chivassesi lo scorso 15 giugno nella storica cornice del Caffè Pasticceria Bonfante di Chivasso, sabato 29 ottobre, ha ottenuto il 2° Premio Prosa Edita al Premio Nazionale di Arti Letterarie Metropoli di Torino, indetto da Arte Città Amica Centro Artistico Culturale ed a cui hanno aderito oltre 900 autori.

La cerimonia di premiazione si è tenuta a Torino nella splendida location di ‘Palazzo della Luce’, ubicato in via Antonio Bertola 40, alla presenza della giuria, composta per la maggior parte da scrittori, docenti e giornalisti, nonché da alcune autorità cittadine. Presente alla premiazione anche Francesca Mogavero, la giovane e brillante editrice di Buendia Books, e Ferdinando Armenzoni, il nipote di Fred Buscaglione.

“Sotto le stelle di Fred”, arricchito dalle prefazioni di Paolo Conte e Vittorio Sgarbi, narra in maniera originale dell’intramontabile cantante torinese Fred Buscaglione. Nella sua opera l’autrice è riuscita ad esprimere in maniera analogica ed emozionale un pensiero narrativo ricco di metafore e fortemente simbolico, in grado di sublimare il legame tra il mito di Fred – il cantante “duro, facile alle cotte”, il “dritto” dal cuore tenero, come voleva la tradizione americana dell’epoca – e l’uomo, Fred Buscaglione.

Marina Rota, nota ai chivassesi per la sua partecipazione al Festival di Letteratura, “I luoghi delle parole”, dopo aver ritirato il premio ha commentato: “Mi ha felicemente colpita la motivazione espressa dalla giuria, che ha valorizzato le immagini poetiche e le “perle narrative pari a jazz ensemble” del libro, che come una macchina del tempo fa rivivere personaggi e atmosfere di una Torino ferita dalla guerra, ma ricca di speranza. Una motivazione di straordinaria finezza ed eleganza, che ai miei occhi vale quanto, e più, del premio stesso“.

