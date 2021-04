VERCELLI. Sorpresi a giocare a carte al bar. Fioccano le multe

Erano intenti a giocare a carte e a consumare bevande in una saletta appartata, nonostante le regole imposte dalla zona rossa lo vietino. Per questo motivo due cittadini di Vercelli sono stati sanzionati dalla polizia con una multa da 400 euro l’uno. Gli agenti hanno anche multato il titolare dell’esercizio pubblico, un bar di viale Rimembranza, e disposto la chiusura del locale per cinque giorni.