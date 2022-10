Dopo le parole introduttive di Caterina Cerva, Pier Gianni Genta si è alzato in piedi e ha iniziato a leggere lentamente gli appunti che ha messo giù per l’occasione. Era nella sala consiliare di Corio, giovedì scorso, formalmente per presentare i suoi “Racconti della Resistenza”, testo uscito quest’anno per i tipo di Baima – Ronchetti.

In realtà, durante l’incontro, organizzato dalla sezione Anpi di Corio – Boschi di Barbania, Genta ha parlato anche del suo libro. Introducendolo, infatti, ha fatto un largo giro nel patrimonio concettuale dell’antifascismo. Lui, presidente Anpi di Ciriè, conosce bene la materia. [...]