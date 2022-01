La sindaca di Strambino Sonia Cambursano consigliera delegata in Città Metropolitana.

Affiancherà il sindaco di Torino Stefano Lo Russo – che oggi ha annunciato l’attribuzione delle deleghe – occupandosi di Turismo, Sviluppo economico, Attività produttive e Pianificazione strategica.

Domani mattina, mercoledì 12 gennaio alle 11, la convalida degli eletti e l’ufficializzazione nella sede del consiglio metropolitano in Piazza Castello.

Il sindaco mostrerà al nuovo Consiglio le deleghe assegnate ai sei componenti della lista di centrosinistra ‘Città di Città’.

«Sono entusiasta e soddisfatta per la nuova carica, per la fiducia che mi ha dato Stefano Lo Russo e, ancor prima, tutti gli amministratori che mi hanno votato – commenta la sindaca -. È un grande prestigio per me e per Strambino ricoprire un incarico del genere, spero di ripagare questa fiducia nel migliore dei modi”.

Sonia Cambursano era stata eletta nel consiglio metropolitano poche settimane fa, con il meccanismo dell’elezione di “secondo livello” (a votare sono i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni del territorio dell’ex provincia).

Obiettivi

“I miei obiettivi? Da un lato c’è il territorio – risponde la neo consigliera delegata Sonia Cambursano -. Questa per noi è un’occasione storica. In Città Metropolitana siamo ben due consiglieri. Ci sono io che rappresento il Basso Canavese e Pasquale Mazza, sindaco di Castellamonte, che rappresenta l’Alto Canavese”.

Ma certo non si parlerà solo di Canavese… “Il mio ruolo – precisa – è di rappresentare l’intera area metropolitana e curarne gli interessi”.

L’Impegno per Strambino

La sindaca di Strambino Sonia Cambursano, comunque, rassicura i concittadini sul proprio impegno in Comune. “Anzi, questa è a maggior ragione un’occasione per dare visibilità a Strambino, dando voce alle esigenze di una comunità periferica rispetto a Torino – conclude -“.

L’intera lista degli eletti rispecchia proprio questa volontà del sindaco Lo Russo di dare credito alle piccole realtà territoriali, una rappresentanza omogenea e attenta alle esigenze più “periferiche”.

Ora è tempo di mettersi al lavoro in questa nuova esperienza che sarà impegnativa ma molto stimolante”

