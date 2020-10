Solo l’uomo colto è libero. Epitteto!

L’UNITRE di Cuorgnè riparte, apertura corsi mercoledì 14 ottobre, inaugurazione alle ore 15,30 con un ricco programma di corsi nonostante la latente pandemia da Coronavirus. In questi tempi duri pieni di incognite la formazione e l’educazione attuata da questa associazione di volontariato nella promozione sociale e culturale diventa un faro per non cadere nello sconforto ma una sfida per mantenere vivi i rapporti tra i soci e anche per scambiare, con le dovute distanze, esperienze e conoscenza. Nei prossimi mesi dal Coronavirus ci salverà un vaccino, ma tocca non solo alla scuola ma anche alle Associazioni culturali di salvare la Cultura. Ricordiamoci che se nei laboratori riescono a preparare velocemente un vaccino capace di sconfiggere il Coronavirus, lo dobbiamo alla cultura, dalla quale si genera l’arte e la scienza frutto del lavoro tramandato da innumerevoli generazioni. Ricordiamoci sempre che la cultura è un bene comune primario come l’acqua ed i teatri le biblioteche i cinema sono come tanti acquedotti. la forza della cultura è che diviso fra tutti, anziché diminuire diventa più grande. Un elogio va al Direttivo che ha raccolto la sfida del Coronavirus e con sagacia e fiducia nel futuro ha portato alla riapertura dei corsi.

Favria, 11.10.2020 Giorgio Cortese

La voglia di fare del bene è in tutti noi, ma troppo spesso manca solo coraggio di usarla

