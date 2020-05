Solo e paziente…

Nella vita quotidiana la speranza si nutre di attesa, ma l’attesa diventa sopportabile, davvero sopportabile, se a sua volta si nutre di determinazione. Questa è la storia di un essere solo paziente che non si lascia scoraggiare dal muro che lo separa dal suo simile, dal suo amico, perché qualcosa prima o poi succederà. Argo era solo più pelle e ossa, il suo sguardo era basso verso terra, tutto questo parlava del suo passato, senza bisogno di aggiungere nulla. Il suo presente era solo un sudicio muro, e la solitudine come sua unica compagna. Tutto il giorno se stava lì immobile di fronte a quel muro dove riesce a vedere solo uno spicchio di cielo oltre a quella barriera fisica. Ogni giorno prova ad immaginare cosa c’è oltre quel muro. Con l’udito ed olfatto provava a vedere quello che alla sua vista impediva il muro. Già, un muro di di 189 cm, che impediva di vedere ma non di sentire il pastore che con fischi acuti impartiva gli ordini ai cani nell’accompagnare il gregge di pecore all’ovile. Argo allora immaginava di appoggiare la teste tra le braccia del pastore, Argo lo avete capito è un cane. Argo sentiva i due cani del pastore, non poteva vederli ma dialogava con loro, anche se il muro li divideva. Argo appoggiava le sue zampe al muro, e anche gli altri cani lo facevano e tutti avevano il desiderio di vedersi e di strofinarsi il muso in faccia e poi correre liberi nei campi. L’unica distanza che separava era lì un muro di quello di 189 cm di altezza che gli impediva la libertà. Certi giorni lo sguardo di Argo sembrava perso nella rassegnazione, e ogni sera emetteva il suo lugubre lugubre ululato, quando tramontava il sole e spuntava la Luna. Questo suo ululare alla luna era la sua richiesta d’aiuto al cielo dopo aver aspettato con pazienza l’intera giornata, era il suo grido di speranza il suo grido per dire che era lì e ci sarà anche domani per aspettare che torni il sole e che si esaudiscano i suoi desideri. Ogni mattina Argo se ne stava lì sveglio al sorgere del sole e ricordava ancora l’ultimo sogno, che era quello di poter saltare quel 189 cm che lo separavano dalla libertà e dalla felicità. Poi correva avanti indietro lungo il muretto sperando che fosse cambiato qualcosa mentre aveva dormito e i giorni si ripetevano sempre uguali, ma lui aspettava solo e paziente. Poi una notte, le nuvole nere e cariche di pioggia oscurarono le stelle, si scatenò un grande temporale. Arrivò un forte vento impetuoso che squarciò una quercia che cadde con fragore sul muretto, abbattendone un tratto. Argo si vegliò nella sua cuccia e il suo sguardo allora smise di essere abbattuto e perso per trasformarsi uno sguardo deciso verso un punto preciso verso cui correre, la libertà!

Favria, 8.05.2020 Giorgio Cortese

Ogni giorno sognare sa di speranza. Non smettere mai!

Commenti