Canavesani ed eporediesi solidali con li popolo ucraino. In questi giorni, mano a mano che la tv ci aggiorna sull’invasione russa, sul territorio si stanno moltiplicando le disponibilità di spazi per l’accoglienza dei profughi. A Borgofranco si sono fatte avanti le prime due famiglie. A Ivrea l’assessora Giorgia Povolo sta ipotizzando di mettere a disposizione l’alloggio di corso Garibaldi già utilizzato durante il primo lockdown per ospitare medici e infermieri. A Banchette il Comune ha individuato due alloggi e a Traversella in Valchiusella si sta ipotizzando l’utilizzo de soggiorno montano di Fondo. Più di tutti farà l’amministrazione comunale di Chiaverano dove sono già pronti due alloggi e la foresteria utilizzata d’estate per i Campi di Legambiente. Infine qualcosa si sta muovendo anche a Burolo, Bollengo e Pavone.

Commenti