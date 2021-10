Ascolta l'Audio Dell'Articolo

La notizia dell’assalto fascista alla sede storica della Cgil a Roma ci ha colpiti durante il nostro congresso provinciale a Torino. All’unanimità il Congresso ha approvato il seguente ordine del giorno.

10/10/2021 – L’XI Congresso provinciale del Partito della Rifondazione Comunista di Torino, riunito in data 10 ottobre 2021, esprime la propria solidarietà alla CGIL, la cui sede nazionale è stata fatta oggetto di devastazione da parte di un’orda fascista guidata da esponenti di Forza Nuova.

L’assalto alla CGIL, che richiama gli anni bui del fascismo, a 100 anni dall’assalto alle Camere del Lavoro del 1921, non è una normale contestazione, ma un atto deliberato di squadrismo.

L’invasione del Sindacato di Giuseppe Di Vittorio è un fatto intollerabile; condanniamo l’operato di chi ha in mano la gestione dell’ordine pubblico a Roma, che non è stato in grado di garantire adeguata protezione alla sede nazionale del più grande Sindacato italiano.

E’ ora di applicare la Costituzione, e di agire immediatamente per la messa fuori legge di Forza Nuova e di tutte le organizzazioni che si richiamano al fascismo e di combattere ogni ammiccamento o tolleranza nei confronti dell’ideologia fascista.

Il Congresso di Rifondazione Comunista esprime tutta la propria solidarietà al compagno Maurizio Landini e a tutta la CGIL, invitando alla massima vigilanza contro ogni rigurgito di fascismo nel nostro Paese.

Rifondazione Comunista-Sinistra Europea



