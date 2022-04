Dopo due anni di tribolazioni e viecrucis speravamo, noi e loro, in qualcosina di meglio. Gli Ucraini si aspettano una mano, un aiuto, non soltanto solidarietà concreta, ma armi, logistica, soldati, aerei. Ma fatti salvi quattro mortaretti, li abbiamo lasciati soli. È giusto abbandonarli al loro destino? Loro là e noi qua, tranquilli come puciu a fare i soloni sulla guerra?

Sempre meglio di quando gli invasori eravamo noi: “La dichiarazione di guerra è stata consegnata agli ambasciatori…” Nel ’40, dal balcone di piazza Venezia, il fenomeno scagliò il bel Paese [...]



