In arrivo in Piemonte, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza un nuovo pacchetto di investimenti messi in campo dalla Regione.

La prima linea sblocca circa 19 milioni di euro a copertura delle spese per 29 investimenti indicati dai Comuni nel corso della ricognizione effettuata dalla Regione in vista del PNRR e selezionati nel documento ‘Next Generation Piemonte’.