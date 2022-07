Sogni di luglio….

In estate, quando scende la notte, si apre un altro mondo, quello che il sole del giorno ha messo in spietata evidenza al buio si trasforma e mi accoglie, nasconde e ispira. Questo ingarbuglia, nel bene o nel male, le carte del mio quotidiano percorso. Prima di addormentarmi penso che la notte estiva è la perfezione del pensiero, non è meno meravigliosa del giorno, non è meno divina, pensate che di di notte risplendono luminose le stelle, e a volte nel sonno ho rivelazioni che il giorno ignora. Mi addormento e quando mi risveglio ho nitidi i frammenti del sogno. Nell’atmosfera della notte ricordo alcune situazioni che hanno disegnato nel mio animo delle sorprese. Ricordo di aver sognato i fuochi d’artificio di quando ero bambino e poi quelle delle feste Patronali a Favria. Del sogno ricordo un grande rumore, qualche colore come il un fiorire nel cielo di graffi dorati e poi verdi, gialle e rossi bagliori nel cielo che poi evaporavano nel buio della sera e dopo… mi sono svegliato e allora ho pensato che tutti siamo come i fuochi d’artificio, certi giorni ci innalziamo, brilliamo, ci dissolviamo e alla fine ci disperdiamo. Siamo scintille di un gran fuoco d’artificio che è la vita, abbiamo il nostro sfrigolio che come una cometa traccia per poco il buio della notte. Sono andato alla finestra, era buio e tutto taceva, ecco la vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro che se li leggo in ordine è vivere e, sfogliarli a caso è solo sognare come adesso. Nel rimettermi a letto pensavo che anche la notte più buia ha il suo piccolo spiraglio di luce. Tardo a prendere sonno e risuonano pesanti i minuti servi ingrati del tempo fra le piaghe di una notte insonne. L’ombra della notte mi pare che si dilati ed inghiotta tutto e si insinui nelle crepe del mio cuore. Mi pare di non sentire neanche più il respiro dell’anima, tutto è immobile ed io poi mi perdo nel vagar vagabondo nei sogni tra sentieri di lucciole, sotto corone di stelle in questa calda notte d’estate. Nella notte siamo simili a gocce di luce nella notte infinita. Come lucciole ci inseguiamo nel buio nell’attesa che venga il giorno.

Favria, 16.07.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Nella vita l’allegria è la migliore cura, ridere aiuta a sentirci meglio e anche a guarire prima. Felice sabato

Vivi con quelli che possono renderti migliore e che tu puoi rendere migliori. C’è un vantaggio reciproco, viva la vita se doni la vita. Ti aspettiamo a FAVRIA VENERDI’ 5 AGOSTO 2022, cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fate passa parole e divulgate il messaggio

