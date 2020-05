Sogni!

Si trovano come al solito nel parco nel primo pomeriggio ed il primo dice che ha sognato che nuotava come un pesce, il secondo che sognava di recitare in un film di successo, il terzo che entrava in un bar e spazzolava via tutti i panini, il quanto che la sua amica gli comprava delle ciabatte tutte per lui, il penultimo che era uscito a cena con loro, ed infino l’ultimo che aveva ritrovato il biscotto che aveva seppellito lo scorso anno… Anche i cani sognano!

Favria, 12.05.2020 Giorgio Cortese

Ogni giorno il coraggio nel cammino quotidiano è solo la mia paura che trova la sua forza nella speranza.

Commenti