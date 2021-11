La Nazionale Italiana di softball Over 35 ha vinto il Campionato d’Europa. Una squadra, quella azzurra, a forte trazione settimese, vista la presenza del manager Angelo Brunero e delle giocatrici Stella Compagnone, Paola Ferrua e Laura Ussia, tutti ex Tempest ed Errecinque. Una bellissima soddisfazione per l’esterno-interno Compagnone, la lanciatrice Ferrua e l’interno Ussia, così come per il tecnico Brunero, protagonisti di una bella impresa sportiva.

A volte si vince, a volte si perde, a volte piove: il motto familiare agli amanti dello sport del batti e corri [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.