Smeina a Mars

Smeina a Mars, smeina a Avrì, fina a Mag tij veghi nen a vni. Semina a Marzo, semina ad Aprile , fino a Maggio non li vedrai venire. (Anche se si anticipano le semine a Marzo, invece che ad Aprile, fino a Maggio non compariranno i germogli. Ho iniziato sulle semine nell’orto di Marzo con il proverbio, infatti a marzo inizia la primavera e presto nell’orto ci sarà da rimboccarsi le maniche con semine e trapianti, si tratta di uno dei mesi più importanti per i lavori dell’orto perché la temperatura diventa sempre più mite anche se qui da noi le gelate sono ancora in agguato. Innanzitutto è importante effettuare una pulizia del terreno, eliminando le erbe infestanti cresciute durante l’inverno, estirpare le vecchie piantine degli ortaggi invernali e preparare il terreno alle nuove coltivazioni utilizzando del buon letame. . Negli orti coltivati dove il clima è più favorevole si seminano gli ortaggi negli appezzamenti, direttamente sul terreno preparato tra autunno e inverno, mentre dove fa più freddo si iniziano le semine in semenzaio. A marzo possiamo continuare a seminare i bulbilli di aglio e le cipolle, se non sono stati piantati nei mesi precedenti è il momento giusto per farlo. Si inizia anche a seminare direttamente in pieno campo diverse verdure a foglia come bietole, coste, valeriana, spinaci, rucola, lattuga, cicoria da taglio e prezzemolo. Dove il clima è più rigido si può seminare sotto tunnel o coprire la notte con tessuto non tessuto. La tradizione contadina consiglia di seminare quando la luna è crescente ravanelli, carote, piselli, prezzemolo, lattuga, lattughino da taglio, basilico, angurie, cetrioli, asparagi, cavoli, compreso il cavolo cappuccio, e zucchine. Con la luna crescente si possono inoltre trapiantare fragole, patate, cipolle e lattuga. Fasi Lunari di Marzo 2021: La luna Calante o luna Vecchia buona per seminare è fino al 12 e dal 28 marzo. Nel giardino, semine in letti caldi o sotto vetro: Calendula, Agerato, Asparago, Cosmea, Gaillardia, Amaranto, Fior di vetro, Salvia, Zinnia, Petunia, Bocca di leone, Statice, Verbena, Garofano,Celosia, Tagete, Clarkzia, Mesembriantemo, Portulacca, Dahlia, Nasturzio, Digitale, Kochia, Coleus, Prirnula. Semine in piena terra: Campanella, Cosrnea, Calendula, Godezia, Zinnia, Fiordaliso, Astro, Zucchetta ornamentale, Cipresso annuale, Gipsofila, Pisello odoroso, Crisantemo, Nasturzio, Elecrisium, Phlox, Garofano, Fior di vetro, Petunia. Piantagioni e trapianti – bulbi: Ranuncolo, Agapantus, Anemone, Gladiolo, Lilium, Acidanthera, Ciclanino, Mughetto, Amaryllis, Montbretia, Calla, Incarvillea, Begonia, Peonia, Gloxinia, Iris, Dahlia, Liatris, Dicentra, Gloriosa. Mi dicono che per le verdure da taglio è consigliabile la semina in luna crescente, luna nuova per il maggior sviluppo vegetativo della stesse, fatta eccezione delle leguminose, fagioli, cornetti, piselli, che possono essere seminate in entrambe le lune. Le altre varietà vanno seminato in luna calante, luna vecchia.

Favria, 25.02.2021 Giorgio Cortese

Questa pandemia maligna, ci sta insegnando quanto sia pregevole la salute. Manteniamo le distanze, rispettando quello che di più caro abbiamo al mondo, le nostre vite.

