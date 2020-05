Nonostante la volontà di far correre la 5° edizione, e dei lavori che verranno eseguiti per approntare nuove varianti del tracciato, “La Via di Annibale Sky Marathon” e l’ “Hanniba’al Sky Trail” sono state rimandate a sabato 28 agosto 2021. Il Comitato Organizzatore dell’Asd Valli di Lanzo Sport ha preso atto delle delibere decise dalla FISky – Federazione Italiana Skyrunning e dal Circuito Trail Uisp Piemonte riguardanti lo svolgimento delle gare 2020 in programma.

Per maggior chiarezza gradiremmo precisare, oggettivamente, quanto segue:

● A tutti gli iscritti verrà risarcita, per intero, la quota di iscrizione, rinnovandoVi l’invito a partecipare il prossimo anno.

● I tempi ristretti per un adeguato allenamento per queste gare, pregiudicano la sicurezza degli atleti partecipanti.

● Non sarebbe possibile fornire il servizio docce e spogliatoi perché sarebbe richiesta la costante igienizzazione dopo ogni utilizzo.

● Si richiederebbe di mantenere la distanza di almeno 10 m tra un atleta e l’altro durante la corsa, divenendo quindi impossibile il sorpasso e snaturando la corsa stessa.

● Non si hanno notizie del tipo di certificato medico richiesto ed eventuali esami supplementari.

● Non si hanno notizie su eventuali analisi prima delle gare o sull’uso delle mascherine da indossare.

● Lo spirito di grande festa che sempre accompagna la manifestazione verrebbe meno.

✶✶✶ FISKY : DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE FISKY DEL 30-4-2020.

Il Consiglio Federale FISKY,

● preso atto del protrarsi della grave situazione di emergenza sanitaria dovuta all’epidemia COVID-19, che tuttora comporta un notevole rischio di contagio per tutta la popolazione;

● considerate le recenti disposizioni governative emanate per il contenimento dell’epidemia e per la ripresa delle attività sportive;

● considerato che l’epidemia COVID-19 implicherà nuove e notevoli responsabilità civili e penali per le società che sono solite organizzare le competizioni skyrunning;

● considerando che è praticamente impossibile che un vaccino contro il Coronavirus possa essere disponibile per tutti entro la fine del 2020:

● considerando le difficoltà oggettive di allenamento per una disciplina sportiva alpinistica qual è lo skyrunning che tra l’altro implica l’acclimatazione a quote superiori a 2000 m slm (3000 m per le nostre gare) e la pratica su specifici percorsi per molti non più raggiungibili in seguito all’obbligo di limitare gli spostamenti;

● considerato il ruolo primario dello sport, in generale, e della Fisky in particolare, nella tutela della salute e nella prevenzione delle malattie trasmissibili e non trasmissibili;

● preso atto dello spostamento dei Campionati Mondiali giovanili ed assoluti al 2021;

comunica la decisione di dichiarare ufficialmente annullata la stagione agonistica 2020.

Si invitano quindi tutte le società organizzatrici a prendere atto ed a dare comunicazione della suddetta decisione, e dunque ad annullare le competizioni previste nel 2020 e a riprogrammarle nella stagione agonistica 2021, in modo da non alimentare l’illusione di poter tornare a gareggiare entro pochi mesi.

Con la presente delibera, la Fisky conferma l’assegnazione dei Campionati Italiani 2021 e l’inserimento nel calendario ufficiale delle Skyrunner Italy Series 2021, delle gare già previste dal calendario Fisky 2020.

✶✶✶ UISP: IL PRESIDENTE NAZIONALE – 8 MAGGIO 2020

Carissimi

Sentiti i Responsabili nazionali dei Settori di Attività, dopo aver condiviso le conseguenti decisioni nella Giunta Nazionale, di concerto con il Coordinatore Nazionale SdA, Armando Stopponi, vi comunico che le Manifestazioni, i Campionati e le Rassegne Nazionali UISP di tutte le discipline sportive sono sospese fino al prossimo 31 agosto.

