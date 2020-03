Situazione nell’eporediese. Ecco le statistiche

CORONAVIRUS – Numeri che fanno paura. Numeri che raccontano un disastro sanitario, una tragedia che ci ha colti impreparati. L’hanno definita “la sfida più grande dalla Seconda Guerra Mondiale”. Ed è una sfida che ci sta mettendo in ginocchio. L’emergenza Coronavirus si fa via via sempre più drammatica. Tra Ciriè e ciriacese, Ivrea ed eporediese, Settimo e Chivasso, i contagiati dal Coronavirus Covid-19 sono 351, mentre i morti sono 17.

A Settimo i positivi sono 55, a Chivasso 37, a Rivarolo 23, a Ciriè 17, a Leini e San Mauro 14, a Castiglione e San Maurizio 12. A Ivrea e Volpiano 9. I Comuni con residenti positivi – in isolamento a casa o ricoverati in ospedale – sono ormai tantissimi, la quasi totalità. E non è finita qui. La situazione è destinata inesorabilmente a peggiorare. Come faremo? Già oggi – negli ospedali dell’AslTo4 – medici, infermieri e personale sanitario non sanno dove sbattere la testa

Ad Ivrea per i pazienti Covid definiti “gravi” quindi intubati, sono stati utilizzati i reparti “rianimazione” e la “cardiologia”. Per i pazienti meno gravi si stanno utilizzando i reparti di week surgery (ex oculistica), Neurologia e ortopedia. La rianimazione è stata trasferita nelle sale operatorie. Sono una trentina i positivi ricoverati.

PER I GRAFICI CLICCA QUI: Coronavirus in Canavese

