La stagione teatrale del “Viotti” inizia venerdì 4 novembre alle 21. Il primo spettacolo in cartellone è A spasso con Daisy, con Milena Vukotic, Salvatore Marino e Maximilian Nisi: una storia delicata e divertente, capace di raccontare con umorismo un tema complesso come quello del razzismo nell’America del dopoguerra.

Scritta da Alfred Uhry, ha vinto il Premio Pulitzer per la Drammaturgia nel 1988. Daisy, anziana maestra in pensione, è una ricca signora ebrea che vuole apparire povera; una donna dal piglio forte: ironica, diretta, scontrosa, capricciosa, avara. È vitale e indipendente nonostante l’età e assolutamente maldisposta verso la decisione presa dal figlio Boolie di assumerle un autista. Daisy non vuole in casa qualcuno che tocchi le sue cose, che la privi del gusto di guidare, che la faccia vedere in giro accompagnata da uno chauffeur come se fosse una donna ricca. Per fortuna Hoke, l’autista di colore affezionato e analfabeta, è paziente e capace di sopportare tutte le stranezze della vecchia signora e di rimanere dignitosamente in disparte. Poi, giorno dopo giorno, la diffidenza iniziale lascia il posto a un rapporto fatto di battibecchi e battute pungenti che cela in realtà un affetto profondo. In fondo A spasso con Daisy non è che questo: la storia di un’amicizia.

La nuova stagione teatrale si è già rivelata un successo ancora prima di iniziare, come spiega Giovanni Mongiano, direttore artistico della compagnia TeatroLieve: «Abbiamo già venduto tutti gli abbonamenti. Anche i biglietti singoli sono esauriti. Rimangono solo i 10 biglietti che come sempre lasciamo in vendita il giorno del singolo spettacolo. Nonostante due anni e mezzo di chiusura forzata causa pandemia, il pubblico ha risposto con entusiasmo alle proposte della nostra stagione. In un paese di poco più di mille abitanti, lontano dai grandi centri, stiamo continuando ad offrire alle varie compagnie teatrali sempre il tutto esaurito».

