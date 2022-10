Stanno per arrivare molti soldi nell’Alto Canavese: 4 milioni e 300 mila euro. Sono quelli del PNRR ed il progetto finanziato – denominato “Sinergie in Canavese” – prevede la creazione di una Green Community per realizzare progetti di sostenibilità ambientale. Sono 35 in tutt’Italia ad aver ottenuto l’approvazione e tre di essi riguardano il Piemonte.

“Sinergie in Canavese” vede raggruppati, sotto la guida dell’Unione Montana Valli Orco e Soana, altre quattro Unioni (Gran Paradiso, Valle Sacra, Val Gallenca ed Alto Canavese) ed il Comune di Cuorgnè. Sostengono il [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.