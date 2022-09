“Ci aspettiamo molto dal Piemonte il 25 settembre: le nostre ricette sono nell’interesse dell’intero Paese ma in particolare di una regione come la vostra. Anzi, dovrei dire come la nostra, perché ho accettato la richiesta di Paolo Zangrillo e di tanti altri amici piemontesi di candidarmi a rappresentare il Piemonte al Senato della Repubblica. Ne sono onorato, perché – pur non vivendo in Piemonte – ho sempre trovato qui fin da quando facevo l’imprenditore, uno spirito particolarmente affine al mio. Ho trovato persone concrete, che sanno cosa significa realizzare dei risultati e che dai propri rappresentanti si aspettano proprio questo: capacità di lavoro, onestà e profonda serietà”. Lo afferma il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi nel corso di una collegamento durante la presentazione dei candidati piemontesi del partito.

