Risparmio energetico, illuminazione pubblica efficiente e più sicurezza per i cittadini.

Sono i punti salienti del nuovo contratto Consip Servizio Luce 4 pensato per il Comune di Venaria Reale (Torino) che prevede l’affidamento dell’illuminazione pubblica della città a Enel X Global Retail. Il progetto, della durata di nove anni, è stato presentato oggi in municipio.

“Lo sviluppo di Venaria passa anche attraverso un efficientamento in grado di produrre anche maggiore sicurezza e risparmio – dice il sindaco Fabio Giulivi – una città meglio illuminata è anche più bella per i cittadini e turisti“.

L’intervento prevede l’installazione di 3711 nuovi apparecchi a led e 132 lanterne rigenerate, la sostituzione di 128 quadri di comando e numerosi interventi di manutenzione su linee elettriche e pali.

“Si tratta di un progetto innovativo tra i più complessi a livello regionale – spiega Christian Sortino, Head of Construction and Operations Nord Ovest B2G di Enel X – grazie all’accordo il Comune di Venaria godrà di un’illuminazione pubblica all’avanguardia e di una maggiore sicurezza sulle strade. Inoltre, in un anno otterrà un risparmio energetico superiore al 70% e produrrà 1200 tonnellate di anidride carbonica in meno rispetto ai valori attuali“.

