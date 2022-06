Confindustria Canavese in collaborazione con l’ASL TO4 e con il patrocinio della Città di Cuorgnè, organizza lunedì 13 giugno, a partire dalle ore 14.30 presso la Ex Chiesa S.S. Trinità (Via Milite Ignoto) a Cuorgnè, un seminario tecnico nel corso del quale verranno approfonditi alcuni aspetti normativi di interesse in particolare per imprenditori manifatturieri ed edili.

La sicurezza sul lavoro rappresenta un valore, oltre che un fattore di competitività e di crescita. La piena conoscenza delle regole che presiedono alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro costituiscono qualità essenziali per il pieno conseguimento di tale obiettivo. I seminari come quello che si terrà a Cuorgnè sono pertanto estremamente importanti in quanto costituiscono per i datori di lavoro e per i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione un’utile occasione di aggiornamento e di approfondimento su tale materia.

Il programma, dopo i saluti istituzionali, prevede l’intervento dei dottori Alessandro Curati e Massimo Gai che affronteranno il tema delle procedure ispettive e delle responsabilità derivanti da un accadimento infortunistico. A seguire, sempre il Dott. Gai, illustrerà le novità introdotte dalla Legge 215/2021 circa la sospensione delle attività imprenditoriali mentre il Dott. Maurizio Chironna e la Dr.ssa Claudia Griglione si soffermeranno su quelli che sono gli obblighi e le responsabilità (ai sensi del D.M. 06/09/1994) legati alla cessazione dell’impiego dell’amianto. Il Dott. Alessandro Faranda e il Dott. Ludovico Schiavino spiegheranno quali sono i rischi prioritari in edilizia e, infine, il Dott. Salvatore Orifici chiarirà il ruolo delle figure CSP/CSE, fondamentali per garantire il rispetto delle norme di salute e sicurezza durante l’esecuzione di un cantiere temporaneo o mobile.

Per maggiori informazioni e per iscrizioni: www.confindustriacanavese.it e-mail: aic@confindustriacanavese.it

