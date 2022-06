Siccità, SOS per il riso vercellese: 15 giorni per salvarlo. Il paesaggio delle risaie colme d’acqua al momento è solo un ricordo. E i raccolti rischiano. Parola dei consorzi di gestione e delle associazioni agricole riguardo al Piemonte, se si ricorda che il 90% della produzione nazionale è nel triangolo Vercelli, Novara e, fuori regione, a Pavia. Dopo la richiesta di calamità per l’agricoltura da parte del presidente della Regione, Alberto Cirio, sono gli addetti al lavoro del settore a lanciare l’allarme specifico. Se infatti tutte le colture piemontesi sono sorvegliate speciali con il [...]





