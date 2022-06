Immagini desolanti si presentano ai nostri occhi non appena usciamo dalla città per recarci in campagna. Laddove un tempo i nostri sensi si beavano del verde e del profumo dell’erba verdeggiante, ora quel verde bello e luminoso è inframezzato da sterili zolle giallo-ocra, solcate da profonde ed aride fessure, le ferite della terra.

Non è un film in cui si prefigurano scenari post-apocalittici, ma sono le campagne del chivassese. La desolazione e la preoccupazione per il futuro pervadono oramai tutti noi. Distese di terreni arsi dalla siccità, frutto dei [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.