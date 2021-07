Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Siccità nel torinese: a giugno dimezzata la portata del Po. Nel primi sei mesi del 2021, il Piemonte ha avuto deficit di piogge del 7,3% rispetto alla media storica del periodo, con situazione particolarmente carenti per il Pellice (-32%), la Dora Riparia (-29,5%) e l’alto Po (-28,8%). Negativo anche il mese di giugno, -6,8% di piogge in media su tutta la regione, con precipitazioni addirittura dimezzata su alcun settori orientali.

A giugno dimezzata la portata del Po a Torino, nel tratto di San Sebastiano è stata addirittura inferiore del 71%; il deflusso mensile del fiume è stato calcolato in 155 milioni di metri cubi a Torino, contro i 414 milioni della media. Il rapporto di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) evidenzia come il “protrarsi” della “condizione di carenza di precipitazione da inizio anno, unito al contributo dei prelievi idrici in conseguenza dell’avvio della stagione irrigua, ha comportato una generale diminuzione delle portate nelle principali sezioni idrometriche dei corsi d’acqua, con valori significativamente inferiori alle medie storiche”. Restano nela media, al momento, il Lago Maggiore e gli invasi montani nei quali, al 30 giugno, erano accumulati 220 milioni di metri cubi di acqua, pari al 57% della capacità massima.

