Siate generosi!

Alla vigilia domani della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare è opportuno chiedersi se le motivazioni a donare cibo per i più poveri abbiano subito dei cambiamenti rispetto a quando questo gesto costituiva una novità. Tante cose sono successe in questi anni, in pratica è cambiata la società. Se ci limitiamo ad analizzare questi ultimi anni, complice la pandemia possiamo vedere quanto la crisi economica abbia inciso sui comportamenti collettivi: i consumi sono si ridotti al lumicino, i poveri sono aumentati. Contemporaneamente le iniziative di solidarietà sono centuplicate e ciò può aver determinato nella gente assuefazione e fastidio per le continue sollecitazioni di cui è fatta oggetto. Oggi l’aiuto alimentare può diventare l’occasione per favorire una dinamica di rinascita personale e sociale attraverso Banco Alimentare. Con questa raccolta si realizza un doppio recupero dello scarto: il cibo scartato e recuperato, diviene strumento per recuperare tante persone messe ai margini della società. Vi aspettiamo numerosi Favria al CONAD e CRAI e, mi raccomando….siate generosi

Favria, 27.11.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. La gentilezza delle parole crea fiducia. Il garbo nei pensieri crea profondità, ma la disponibilità nel donare crea amore. Felice sabato!

