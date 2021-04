Siamo un Paese sempre meno accessibile. Ad un anno esatto di distanza dallo scoppio della pandemia, la FISH – Federazione Italiana Superamento Handicap (della quale sono una convinta sostenitrice sia in qualità di persona disabile che in qualità di persona disabile che ha subito innumerevoli soprusi nel corso dell’ultimo anno), ha tirato le somme delle politiche adottate a tutela delle persone con disabilità e dei loro familiari, caregiver e assistenti personali.

Lo ha fatto attraverso un manifesto-denuncia reso pubblico il 30 marzo. Nel manifesto viene sottolineato che gli importanti risultati ottenuti, negli anni, sul terreno dell’inclusione lavorativa, sociale, scolastica, si stanno via via smantellando, restituendoci un Paese che è diventato meno accessibile, sempre meno accogliente e sempre più egoista.

IL MANIFESTO

“In questo lungo tempo di pandemia abbiamo scoperto e sperimentato sulla pelle e su quella di chi sta al nostro fianco quali siano i posti riservati alle persone con disabilità e dei loro familiari da parte della nostra Società, delle Istituzioni e della Politica:

A casa, assistiti dai nostri familiari, senza ricevere alcuna altra forma di aiuto e sostegno per molte e lunghe settimane.

A casa perché la politica ci considera ancora oggi improduttivi e un peso per la nostra società.

A casa perché in ospedale qualcuno ci avrebbe potuto abbandonare al nostro destino.

A casa cercando di non morire (non riuscendoci sempre) cercando di capire quando fosse il nostro turno per essere finalmente vaccinati.

A casa senza poter andare a lavorare, lavorando sempre meno e con la concreta prospettiva di rimanere senza lavoro.

A casa, a perdere settimane e mesi di scuola, come altri e più di altri per via della mancanza di aiuti e sostegni adeguati previsti dalla legge, per poi finalmente andare a scuola da soli e senza la partecipazione del gruppo di compagni che la normativa ministeriale prevede e che è stata però vergognosamente disattesa da quasi tutte le scuole.

Nelle RSA e negli altri servizi residenziali dove siamo morti in tanti, esposti al contagio e privati dell’accesso alle cure.

Chiusi a chiave nelle strutture, senza poter incontrare familiari e amici stretti, mentre il resto della popolazione progressivamente riprendeva ad uscire di casa.

La Commissaria Europea all’Eguaglianza ha dichiarato che in tutta Europa le persone con disabilità hanno subito un carico sproporzionato di problemi rispetto agli altri cittadini.

Questo tempo è reso ancora più faticoso perché abbiamo una realistica consapevolezza di quanto poco valiamo per la nostra società: non compariamo neanche nelle statistiche e nei dati raccolti sugli effetti della pandemia e quindi non contiamo.

Gli importanti risultati ottenuti sul lungo cammino dell’inclusione vengono man mano smantellati, restituendoci un Paese meno accessibile più egoista meno solidale e accogliente in cui le persone con disabilità non vengono considerate una risorsa come tutti.

Oggi siamo stanchi e scoraggiati: ma siamo ancora più consapevoli di prima che abbiamo solo sulla carta gli stessi diritti, gli stessi doveri, le stesse opportunità e le stesse responsabilità di tutte le altre persone.

Per questo motivo, in questi mesi abbiamo continuato a lavorare, a impegnarci, a lottare per difendere i nostri diritti che sono gli stessi diritti di tutti, per costruire una società in cui tutte le persone, nessuna esclusa, siano considerate cittadini per continuare a rendere bella la nostra vita, come tutti.”

LA SITUAZIONE EUROPEA E ITALIANA

Proprio come ha ricordato Helena Dalli, Commissaria europea per l’Uguaglianza, in occasione della giornata mondiale dei diritti delle persone con disabilità — il 3 dicembre scorso — per tutto il tempo della pandemia le persone con disabilità hanno affrontato, giorno dopo giorno, barriere sia nell’Unione europea che nel resto del mondo. La FISH ribadisce il concetto nel suo Manifesto. E denuncia il fatto che nel nostro Paese le persone con disabilità non vengono ancora considerate come una risorsa.

«Siamo ancora più consapevoli che abbiamo soltanto sulla carta gli stessi diritti, gli stessi doveri, le stesse opportunità e le stesse responsabilità di tutte le altre persone, — incalza — invece il nostro posto riservato è proprio quello accanto al vostro. Niente su di noi senza di noi».

