Sarà inagibile anche a Pasquetta la “piatta” sul lago Sirio. “Siamo in attesa di sostituire gli assi in legno che erano stati danneggiati dai botti di Capodanno. Abbiamo già ordinato il materiale, ma dubito che ci venga consegnato proprio alla vigilia di Pasqua. Credo se ne riparlerà la prossima settimana. Al più tardi il mese prossimo” allarga le braccia il sindaco Maurizio Fiorentini nell’annunciare che ci vorrà ancora un po’ di pazienza per poter nuovamente tornare a prendere il sole sulla piattaforma, la piccola terrazza in legno diventata celebre in pieno lockdown [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.