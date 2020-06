Si stacca l’intonaco, ferita l’impiegata dell’Unione Montana Valsesia

Attimi di apprensione, oggi pomeriggio a Varallo Sesia (Vercelli), per il distacco di una porzione di intonaco negli uffici dell’Unione Montana dei Comuni della Valsesia, a Villa Virginia. I frammenti di muro hanno colpito, senza conseguenze, un’impiegata che si trovava all’interno degli uffici; sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area interessata dal cedimento, mentre l’impiegata coinvolta è stata trasportata con l’elisoccorso in ospedale, per gli accertamenti del caso.

“Per fortuna per lei lei solo un grande spavento – commenta l’assessore ai servizi socio-assistenziali dell’Unione, Francesco Nunziata – dato che gli esami radiologici e la tac a cui è stata sottoposta hanno dato esito negativo. Non ci sono dunque fratture o traumi preoccupanti“. Anche un’altra impiegata, fortunatamente non ferita, è stata assistita sul posto ed ha già potuto fare rientro a casa, non avendo riportato danni fisici ma solo un grande spavento.

Commenti