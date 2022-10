L’autore non toglie nulla al mistero inserendolo nel luogo e nei luoghi che sono reali, nel contesto di una ricerca delle cause, e della rimozione dei falsi indizi, in una trama che si sviluppa in un labirinto di tensioni, tra personaggi che guidano la narrazione con improvvisi picchi o cadute nel livello della tensione e del confronto tra un gruppo di amici, che solo in apparenza a volte, appaiono distanti dalla vicenda. L’intreccio, tende ad essere in continuo movimento, con toni cupi o minacciosi, si avverte spesso l’ansia e la paura del protagonista, un cittadino normale non abituato al pericolo, che deve comunque scoprire a qualsiasi costo la verità nascosta nelle pieghe del tempo qualunque essa sia.