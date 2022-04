Si comincia con l’omicidio a Ivrea del 76enne Benito Peloso, morto soffocato da un foglio di carta appallottolato in gola e che in un primo momento era stato archiviato come uno dei tanti casi di morti dovuti a cause naturali. Era l’aprile del 2014.

Passano due anni e tocca a Pierpaolo Pomatto, 66 anni, di Feletto, ucciso con un colpo di pistola alla testa nelle campagne di Vesignano, frazione di Rivarolo Canavese, la sera del gennaio 2016. Più di recente: il medico Roberto Colombo trovato morto nel giardino di casa [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.