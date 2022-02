Si avvicina il Carnevale. I giorni di festa che precedono l’arrivo della Quaresima segnano l’ultimo periodo di vacanza prima della Pasqua.

Il Carnevale cade 40 giorni (da qui il nome di Quaresima) prima della Pasqua. Ma non in tutta Italia si festeggia negli stessi giorni. Ci sono infatti 2 riti: Romano e Ambrosiano

Per la quasi totalità d’Italia (a esclusione della quasi totalità della diocesi di Milano) il Carnevale segue il rito Romano. In questo caso la festa comincerà il 24 febbraio (giovedì grasso) e si concluderà l’ 1 marzo (martedì grasso). La maggior parte delle scuole resterà chiusa lunedì 28 febbraio e martedì 1 marzo.

Nella diocesi di Milano il giovedì grasso cadrà il 3 marzo mentre i giorni di festa saranno concentrati venerdì 4 marzo e soprattutto sabato 5 marzo e il rito delle ceneri si celebra la domenica successiva al sabato grasso. Nel 2022, domenica 6 marzo.

Ma come mai nella diocesi di Milano il Carnevale viene festeggiato in giorni diversi rispetto a tutta Italia e al mondo? La tradizione si fa risalire al fatto che Sant’Ambrogio, essendo in pellegrinaggio lontano da Milano, abbia chiesto di rinviare di qualche giorno i festeggiamenti del Carnevale e così l’inizio della Quaresima. Una richiesta alla quale i fedeli e cittadini meneghini risposero favorevolmente rinviando il Carnevale prendendo una decisione che poi rimase nella tradizione.

Il 2 marzo sarà invece il mercoledì delle ceneri. Il giorno in cui si celebra il rito delle Ceneri. Durante la messa di questo giorno infatti i sacerdoti cospargono la testa dei fedeli con la cenere pronunciando la nota frase “Cenere sei e cenere ritornerai” o “pentiti e convertiti al Vangelo”. Un rito che segna l’inizio della Quaresima: il periodo di penitenza e purificazione che precede la Pasqua.

